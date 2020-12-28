https://ria.ru/20201228/strategiya-1591243205.html

Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом

Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом

Россия в борьбе с коронавирусом выбрала стратегию обширного тестирования и как можно более раннего выявления COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:42

2020-12-28T15:42

2020-12-28T16:11

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Россия в борьбе с коронавирусом выбрала стратегию обширного тестирования и как можно более раннего выявления COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Вице-премьер отметила, что для всех регионов установлены нормативы по объему тестирования.Наиболее "узким" местом в системе российского здравоохранения она назвала нехватку кадров. Это связано с тем, что система выстроена с прицелом на оказание плановой медицинской помощи, тогда как сейчас сложилась экстренная ситуация.Голикова добавила, что почти пятая часть коек в больницах перепрофилированы для зараженных коронавирусом. Также около ста миллиардов рублей из бюджета потратили на строительство новых инфекционных госпиталей.По оценке вице-премьера, эпидемиологическая ситуация в России улучшится к весне. Власти возлагают надежду на вакцинацию.Общее число случаев заражения в стране достигло 3 078 035, скончались более 55 тысяч человек, поправились почти 2,5 миллиона. По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,76 миллиона человек погибли. Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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