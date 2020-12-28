Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:42 28.12.2020 (обновлено: 16:11 28.12.2020)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек — РИА Новости. Россия в борьбе с коронавирусом выбрала стратегию обширного тестирования и как можно более раннего выявления COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Извечный спор — это объемы тестирования. Чем больше страна тестирует, тем больше новых случаев она выявляет, это очевидно. Все зависит от того, какую стратегию выбрала страна", — сказала Голикова в эфире Первого канала.
Вице-премьер отметила, что для всех регионов установлены нормативы по объему тестирования.
Наиболее "узким" местом в системе российского здравоохранения она назвала нехватку кадров. Это связано с тем, что система выстроена с прицелом на оказание плановой медицинской помощи, тогда как сейчас сложилась экстренная ситуация.
Голикова добавила, что почти пятая часть коек в больницах перепрофилированы для зараженных коронавирусом. Также около ста миллиардов рублей из бюджета потратили на строительство новых инфекционных госпиталей.
По оценке вице-премьера, эпидемиологическая ситуация в России улучшится к весне. Власти возлагают надежду на вакцинацию.
Общее число случаев заражения в стране достигло 3 078 035, скончались более 55 тысяч человек, поправились почти 2,5 миллиона. По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии превысило 80 миллионов, свыше 1,76 миллиона человек погибли. Россия находится на четвертом месте после США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.