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Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
Россия "ни на одну единичку" не скрывает данные по смертности от коронавируса, с самого начала пандемии все данные публиковались, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:45
2020-12-28T15:45
2020-12-28T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Россия "ни на одну единичку" не скрывает данные по смертности от коронавируса, с самого начала пандемии все данные публиковались, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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