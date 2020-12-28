https://ria.ru/20201228/statistika-1591243849.html

Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19

Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19

Россия "ни на одну единичку" не скрывает данные по смертности от коронавируса, с самого начала пандемии все данные публиковались, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:45

2020-12-28T15:45

2020-12-28T15:55

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коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Россия "ни на одну единичку" не скрывает данные по смертности от коронавируса, с самого начала пандемии все данные публиковались, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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