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https://ria.ru/20201228/ssha-1591185647.html
США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России
США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России
Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:53
2020-12-28T10:54
россия
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китай
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.В соответствии с инициативой Вашингтон направит 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России" и ее якобы имеющимся "попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В документе содержится запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению "стратегических целей России" и угрожает интересам нацбезопасности США.Также в документе предписывается выделить 300 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и "всех организаций, которые действуют от их имени".Кроме того, в бюджете имеется упоминание о средствах, которые пойдут на программы "по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности" в странах Европы, Евразии и Центральной Азии. При этом часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны способствовать уменьшению их "уязвимости перед российским политическим давлением".
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россия, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире

США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России

10:53 28.12.2020 (обновлено: 10:54 28.12.2020)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.
В соответствии с инициативой Вашингтон направит 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России" и ее якобы имеющимся "попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В документе содержится запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению "стратегических целей России" и угрожает интересам нацбезопасности США.
Также в документе предписывается выделить 300 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и "всех организаций, которые действуют от их имени".
Кроме того, в бюджете имеется упоминание о средствах, которые пойдут на программы "по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности" в странах Европы, Евразии и Центральной Азии. При этом часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны способствовать уменьшению их "уязвимости перед российским политическим давлением".
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Посольство США в России пало жертвой борьбы с Трампом
 
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