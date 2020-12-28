США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России
10:53 28.12.2020 (обновлено: 10:54 28.12.2020)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.
В соответствии с инициативой Вашингтон направит 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России" и ее якобы имеющимся "попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В документе содержится запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению "стратегических целей России" и угрожает интересам нацбезопасности США.
Также в документе предписывается выделить 300 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и "всех организаций, которые действуют от их имени".
Кроме того, в бюджете имеется упоминание о средствах, которые пойдут на программы "по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности" в странах Европы, Евразии и Центральной Азии. При этом часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны способствовать уменьшению их "уязвимости перед российским политическим давлением".