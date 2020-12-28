https://ria.ru/20201228/ssha-1591185647.html

США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России

США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России

Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:53

2020-12-28T10:53

2020-12-28T10:54

россия

дональд трамп

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_5:61:3865:2232_1920x0_80_0_0_1d39f6fe0ce4972f14ed73b061cb5d81.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.В соответствии с инициативой Вашингтон направит 290 миллионов долларов на "противодействие влиянию России" и ее якобы имеющимся "попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В документе содержится запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению "стратегических целей России" и угрожает интересам нацбезопасности США.Также в документе предписывается выделить 300 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и "всех организаций, которые действуют от их имени".Кроме того, в бюджете имеется упоминание о средствах, которые пойдут на программы "по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности" в странах Европы, Евразии и Центральной Азии. При этом часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны способствовать уменьшению их "уязвимости перед российским политическим давлением".

https://ria.ru/20201228/ssha-1591122768.html

россия

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, китай, вашингтон (город), сша, в мире