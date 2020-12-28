https://ria.ru/20201228/soyuz-1591217725.html

Запуск "Союза" с французским спутником отложили из-за ветра

Запуск "Союза" с французским спутником отложили из-за ветра

Запуск французского военного спутника CSO-2 ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за неблагоприятной погоды,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:47

2020-12-28T13:47

2020-12-28T13:47

наука

куру (космодром)

космос - риа наука

союз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Запуск французского военного спутника CSO-2 ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за неблагоприятной погоды, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" намечался на 28 декабря в 19.42 мск."Запуск CSO-2 отложен на сутки из-за неблагоприятного ветра", - сказал собеседник агентства.Еще один источник агентства подтвердил данную информацию.Изначально запуск CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат" и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии COVID-19.Спутник оптико-электронной разведки CSO-2, созданный в интересах минобороны Франции, последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 24 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/soyuz-1591173035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куру (космодром), космос - риа наука, союз