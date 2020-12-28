https://ria.ru/20201228/sovbez-1591303210.html
Путин уточнил определение Совета безопасности
Путин уточнил определение Совета безопасности
Президент России Владимир Путин своим указом уточнил определение Совета безопасности РФ, теперь в указе отмечается, что это конституционный совещательный орган, РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:10
2020-12-28T21:10
2020-12-28T21:10
россия
совет безопасности рф
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом уточнил определение Совета безопасности РФ, теперь в указе отмечается, что это конституционный совещательный орган, содействующий главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.Указ, вносящий изменения в положения о Совбезе и его аппарате, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.Согласно указу, Совбез содействует главе государства в реализации его полномочий по обеспечению гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.В предыдущей редакции положения о Совете безопасности, утвержденной президентским указом от 7 марта нынешнего года, СБ РФ определялся как конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ, а также по вопросам международного сотрудничества в обеспечении безопасности.
https://ria.ru/20201228/ukaz-1591302257.html
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россия, совет безопасности рф, владимир путин
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
своим указом уточнил определение Совета безопасности РФ, теперь в указе отмечается, что это конституционный совещательный орган, содействующий главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства.
Указ
, вносящий изменения в положения о Совбезе и его аппарате, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, Совбез содействует главе государства в реализации его полномочий по обеспечению гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.
В предыдущей редакции положения о Совете безопасности, утвержденной президентским указом от 7 марта нынешнего года, СБ РФ определялся как конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений президента России по вопросам безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ, а также по вопросам международного сотрудничества в обеспечении безопасности.