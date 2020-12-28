https://ria.ru/20201228/sobranie-1591185162.html

Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания

Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания (ВНС) – оно пройдет 11-12 февраля, сообщил... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:52

2020-12-28T10:52

2020-12-28T12:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания (ВНС) – оно пройдет 11-12 февраля, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."ВНС пройдет 11-12 февраля. Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.В октябре Лукашенко заявлял, что на собрании гражданам будет доложено о ходе работы над поправками в конституцию республики. Кроме того, глава государства предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, который бы контролировал главные направления развития страны.Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Мероприятие проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в Минске в июне 2016 года.

https://ria.ru/20201225/lukashenko-1590987163.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире