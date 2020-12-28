https://ria.ru/20201228/sobranie-1591185162.html
Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания
Лукашенко назвал дату Всебелорусского народного собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания (ВНС) – оно пройдет 11-12 февраля, сообщил... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:52
2020-12-28T10:52
2020-12-28T12:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания (ВНС) – оно пройдет 11-12 февраля, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."ВНС пройдет 11-12 февраля. Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.В октябре Лукашенко заявлял, что на собрании гражданам будет доложено о ходе работы над поправками в конституцию республики. Кроме того, глава государства предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, который бы контролировал главные направления развития страны.Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Мероприятие проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в Минске в июне 2016 года.
https://ria.ru/20201225/lukashenko-1590987163.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 28 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в понедельник озвучил дату проведения Всебелорусского народного собрания (ВНС) – оно пройдет 11-12 февраля, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого
".
"ВНС пройдет 11-12 февраля. Дату озвучил президент на сегодняшнем совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.
В октябре Лукашенко заявлял, что на собрании гражданам будет доложено о ходе работы над поправками в конституцию республики. Кроме того, глава государства предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, который бы контролировал главные направления развития страны.
Всебелорусское народное собрание - общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры. Мероприятие проводится раз в пять лет, до этого оно было организовано в Минске в июне 2016 года.