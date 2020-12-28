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В Коми собака спасла ребенка ценой своей жизни

В Коми собака спасла ребенка ценой своей жизни

В городе Синдор терьер спас десятилетнего мальчика от вышедшего из леса волка, сообщает "Комиинформ". РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:49

2020-12-28T18:49

2020-12-28T18:49

республика коми

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В городе Синдор терьер спас десятилетнего мальчика от вышедшего из леса волка, сообщает "Комиинформ". Инцидент произошел вечером 21 декабря. Как рассказал глава местной администрации Николай Халак, животное заметили около семи часов вечера на улице Восточной. Трое детей играли в прятки, один из них залез за сугроб, к которому подкрался волк. Этот момент засняла камера наружного наблюдения. Присутствие зверя почуял терьер, выбежал из двора и с лаем набросился на волка. Тот схватил собаку в зубы и унес, а мальчик спрятался во дворе. На собачий визг выбежали местные жители и прогнали хищника. Тот бросил уже мертвую собаку на дороге и скрылся в лесу, рассказал Халак. Он добавил, что зверя с того дня никто не видел в Синдоре, но о ситуации сообщили в МЧС, Минприроды и полицию. В случае появления волка в населенном пункте на место направят бригаду охотников.

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республика коми

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республика коми, происшествия