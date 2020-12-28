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В Сербии группа россиян с младенцем попала в снежный плен
В Сербии группа россиян с младенцем попала в снежный плен
Группа россиян с детьми, ехавшая на микроавтобусе, попала в снежный занос на трассе в горах на западе Сербии, сообщило министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T01:49
2020-12-28T07:28
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БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Группа россиян с детьми, ехавшая на микроавтобусе, попала в снежный занос на трассе в горах на западе Сербии, сообщило министерство внутренних дел страны.Инцидент произошел в туристическом районе горного массива Златибор в 200 километрах к западу от Белграда."Восемь пожарных-спасателей с четырьмя пожарными автомобилями успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и шестерых взрослых", - сообщили в министерстве.Ведомство также призвало водителей в связи с обильными осадками использовать зимнюю экипировку и быть внимательнее.
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россия, сербия, в мире

В Сербии группа россиян с младенцем попала в снежный плен

01:49 28.12.2020 (обновлено: 07:28 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Группа россиян с детьми, ехавшая на микроавтобусе, попала в снежный занос на трассе в горах на западе Сербии, сообщило министерство внутренних дел страны.
Инцидент произошел в туристическом районе горного массива Златибор в 200 километрах к западу от Белграда.
"Восемь пожарных-спасателей с четырьмя пожарными автомобилями успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и шестерых взрослых", - сообщили в министерстве.
Ведомство также призвало водителей в связи с обильными осадками использовать зимнюю экипировку и быть внимательнее.
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