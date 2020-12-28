https://ria.ru/20201228/smertnost-1591263793.html

Голикова заявила о росте смертности в России

Голикова заявила о росте смертности в России

Смертность за январь-ноябрь 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 13,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:00

2020-12-28T17:00

2020-12-28T17:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Смертность за январь-ноябрь 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выше на 13,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."По данным Росстата, которые будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%", - сказала Голикова на брифинге.По ее словам, более 81% прироста общей смертности, который произошел за этот период времени, приходится на COVID и его последствия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество