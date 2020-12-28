https://ria.ru/20201228/smertnost-1591249573.html
Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
Данные по смертности от коронавируса могут меняться в течение 40 дней, это связано с процедурой верификации и проведением вскрытия для уточнения причин смерти,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:09
2020-12-28T16:09
2020-12-28T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
смертность
коронавирусы
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_0cba99b4ef2a5c575048684834761967.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Данные по смертности от коронавируса могут меняться в течение 40 дней, это связано с процедурой верификации и проведением вскрытия для уточнения причин смерти, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В эфире программы "Познер" на Первом канале Голикова рассказала, что данные о смерти из медицинской организации поступают в систему записи актов гражданского состояния, оттуда в систему налоговой службы, а оттуда в данные Росстата."Единственный период времени, в течение которого происходит верификация данных с точки зрения подтверждения диагноза, это тот случай, когда данные вскрытия, а у нас 100-процентное вскрытие по всей стране, исключая случаи некоторые по религиозным соображения, но инфекционные заболевания, а коронавирус отнесен к особо опасным инфекционным заболеваниям, у нас 100-процентное вскрытие. И тогда данные верифицируются на предмет уточнения причины смерти. Предельный срок верификации таких данных - в разных субъектах по-разному, но в целом 40 дней, поэтому в течение 40 дней информация может меняться", - рассказала Голикова.Вице-премьер добавила, что ежемесячные данные по смертности публикуются уже по истечении этого 40-дневного периода, а оперативные данные собираются в ежедневном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/statistika-1591243849.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_606f022c6da552f4a10375c6fd45e84d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, смертность, коронавирусы, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество