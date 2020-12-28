https://ria.ru/20201228/smertnost-1591249573.html

Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса

Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса

Данные по смертности от коронавируса могут меняться в течение 40 дней, это связано с процедурой верификации и проведением вскрытия для уточнения причин смерти,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:09

2020-12-28T16:09

2020-12-28T16:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

смертность

коронавирусы

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Данные по смертности от коронавируса могут меняться в течение 40 дней, это связано с процедурой верификации и проведением вскрытия для уточнения причин смерти, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В эфире программы "Познер" на Первом канале Голикова рассказала, что данные о смерти из медицинской организации поступают в систему записи актов гражданского состояния, оттуда в систему налоговой службы, а оттуда в данные Росстата."Единственный период времени, в течение которого происходит верификация данных с точки зрения подтверждения диагноза, это тот случай, когда данные вскрытия, а у нас 100-процентное вскрытие по всей стране, исключая случаи некоторые по религиозным соображения, но инфекционные заболевания, а коронавирус отнесен к особо опасным инфекционным заболеваниям, у нас 100-процентное вскрытие. И тогда данные верифицируются на предмет уточнения причины смерти. Предельный срок верификации таких данных - в разных субъектах по-разному, но в целом 40 дней, поэтому в течение 40 дней информация может меняться", - рассказала Голикова.Вице-премьер добавила, что ежемесячные данные по смертности публикуются уже по истечении этого 40-дневного периода, а оперативные данные собираются в ежедневном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/statistika-1591243849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, смертность, коронавирусы, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество