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Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
Клиенты сразу нескольких крупных российских банков пожаловались на новую схему мошенничества, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:52
2020-12-28T12:52
2020-12-28T13:10
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общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Клиенты сразу нескольких крупных российских банков пожаловались на новую схему мошенничества, сообщил "Коммерсант".По данным издания, злоумышленники звонят жертве с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах, в том числе вкладах с повышенной доходностью.После этого "менеджер" высылает клиенту ссылку, по которой "можно ознакомиться с условиями акции". При переходе по ссылке человек попадает на сайт, имитирующий страницу его личного кабинета в банке, и вводит свой логин и пароль, предоставляя мошенникам доступ к аккаунту.По данным агентства BrandMonitor, в 2020 году россиян обманули на сумму в 150 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.
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россия, общество
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости
. Клиенты сразу нескольких крупных российских банков пожаловались на новую схему мошенничества, сообщил "Коммерсант
".
По данным издания, злоумышленники звонят жертве с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах, в том числе вкладах с повышенной доходностью.
После этого "менеджер" высылает клиенту ссылку, по которой "можно ознакомиться с условиями акции". При переходе по ссылке человек попадает на сайт, имитирующий страницу его личного кабинета в банке, и вводит свой логин и пароль, предоставляя мошенникам доступ к аккаунту.
По данным агентства BrandMonitor, в 2020 году россиян обманули на сумму в 150 миллиардов рублей, из которых 66 миллиардов перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.