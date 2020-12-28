https://ria.ru/20201228/siriya-1591308319.html
Российская военная полиция приостановила сопровождение транспорта в Сирии
Российская военная полиция приостановила сопровождение транспорта в Сирии
Российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии "из-за эскалации обстановки",... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:06
2020-12-28T22:06
2020-12-28T23:23
война в сирии
военная полиция россии
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии "из-за эскалации обстановки", заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.По его словам, сопровождение транспорта возобновят "по мере урегулирования ситуации".Как добавил Сытник, на наблюдательных постах в районе города Айн-Иса в провинции Ракка подразделения российской военной полиции совместно с сирийскими военнослужащими выполняют задачи по стабилизации обстановки.Ранее он отметил, что с мая на этом участке трассы М4 военная полиция сопроводила более 35 тысяч гражданских автомобилей и более 67 тысяч человек.Накануне сообщалось о переброске дополнительных подразделений российской военной полиции в район Айн-Иса для стабилизации обстановки. В Центре призвали стороны, ведущие там взаимные обстрелы, "прекратить эскалацию".Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html
https://ria.ru/20201225/udary-1590845510.html
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военная полиция россии, сирия, в мире
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии
"из-за эскалации обстановки", заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.
По его словам, сопровождение транспорта возобновят "по мере урегулирования ситуации".
Как добавил Сытник, на наблюдательных постах в районе города Айн-Иса в провинции Ракка подразделения российской военной полиции совместно с сирийскими военнослужащими выполняют задачи по стабилизации обстановки.
Ранее он отметил, что с мая на этом участке трассы М4 военная полиция сопроводила более 35 тысяч гражданских автомобилей и более 67 тысяч человек.
Накануне сообщалось о переброске дополнительных подразделений российской военной полиции в район Айн-Иса для стабилизации обстановки. В Центре призвали стороны, ведущие там взаимные обстрелы, "прекратить эскалацию".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке
. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.