https://ria.ru/20201228/siriya-1591284591.html
Сирийцы забросали камнями американский военный патруль
Сирийцы забросали камнями американский военный патруль
Сирийцы забросали камнями военный патруль США, передает государственный телеканал САР Al-Ikhbariya. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:50
2020-12-28T18:50
2020-12-28T19:26
война в сирии
сирийские демократические силы
дейр-эз-зор (мухафаза)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сирийцы забросали камнями военный патруль США, передает государственный телеканал САР Al-Ikhbariya.Инцидент произошел в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны."Жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения Аль-Кахтания к востоку от (города. — Прим. ред.) Камышлы и забросали его камнями", — отмечается в сообщенииВооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке арабской республики — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/siriya-1590828733.html
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сирийские демократические силы, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире