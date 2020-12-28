https://ria.ru/20201228/shkolniki-1591268461.html

В Северной Осетии школьники провалились под лед и погибли

В Северной Осетии школьники провалились под лед и погибли

В Северной Осетии следователи начали проверку после гибели школьников, которые катались на санках и провалились под лед. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:25

2020-12-28T17:25

2020-12-28T20:41

моздокский район

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. В Северной Осетии следователи начали проверку после гибели школьников, которые катались на санках и провалились под лед."Днем 27 декабря в Моздокском районе двое школьников 13 и 14 лет ушли кататься на санках и не вернулись. Ночью в ходе поисковых мероприятий их тела были обнаружены на дне озера, расположенного на окраине села, без признаков насильственной смерти", — рассказали в следственном управлении СК по региону.По предварительным данным, подростки провалились под лед и утонули, катаясь на санках, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201208/led-1588314386.html

моздокский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моздокский район, происшествия