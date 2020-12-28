https://ria.ru/20201228/shestun-1591228657.html

Шестун "расстроился", что получил 15 лет колонии, а не 20, заявили в ОНК

Шестун "расстроился", что получил 15 лет колонии, а не 20, заявили в ОНК

Осужденный за коррупционные преступления бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил, что "предпочел" бы получить более длительный... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:43

2020-12-28T14:43

2020-12-28T14:43

марина литвинович

александр шестун

онк

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

клинский район

серпуховский район

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Осужденный за коррупционные преступления бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил, что "предпочел" бы получить более длительный срок в колонии, рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович."Были сегодня утром у Александра Шестуна. Собирается обжаловать приговор. Говорит, что даже расстроен, что дали 15 лет, а не 20. Это сарказм у него такой - говорит, если бы дали 20, было бы понятно, что приговор - политический. А так - осудили одновременно вместе с другим чиновником (имеет в виду Александра Постриганя, главу Клинского района), чтобы людям казалось, что "поделом, все они там жулики", - написала она в Telegram-канале.Литвинович добавила, что содержат Шестуна в камере вместе с обвиняемым в тяжком преступлении, хотя тот, в соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, должен содержаться отдельно от других заключённых."Все мое дело построено на показаниях запуганных свидетелей, которые к концу процесса начали отказываться от показаний. Более тысячи обысков провели, представляете? Всех запугали! А вообще - я не герой, не супермен, не разоблачитель... Я просто защищал себя и свою семью", - приводит слова Шестуна правозащитница.На прошлой неделе Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции. Он признан виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участие в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588257530.html

https://ria.ru/20200810/1575600904.html

московская область (подмосковье)

клинский район

серпуховский район

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марина литвинович, александр шестун, онк, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), клинский район, серпуховский район, происшествия