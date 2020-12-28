Шестун "расстроился", что получил 15 лет колонии, а не 20, заявили в ОНК
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Осужденный за коррупционные преступления бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил, что "предпочел" бы получить более длительный срок в колонии, рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.
"Были сегодня утром у Александра Шестуна. Собирается обжаловать приговор. Говорит, что даже расстроен, что дали 15 лет, а не 20. Это сарказм у него такой - говорит, если бы дали 20, было бы понятно, что приговор - политический. А так - осудили одновременно вместе с другим чиновником (имеет в виду Александра Постриганя, главу Клинского района), чтобы людям казалось, что "поделом, все они там жулики", - написала она в Telegram-канале.
Литвинович добавила, что содержат Шестуна в камере вместе с обвиняемым в тяжком преступлении, хотя тот, в соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, должен содержаться отдельно от других заключённых.
"Все мое дело построено на показаниях запуганных свидетелей, которые к концу процесса начали отказываться от показаний. Более тысячи обысков провели, представляете? Всех запугали! А вообще - я не герой, не супермен, не разоблачитель... Я просто защищал себя и свою семью", - приводит слова Шестуна правозащитница.
На прошлой неделе Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции. Он признан виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участие в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
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