https://ria.ru/20201228/serdtse-1591164213.html
Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:52
2020-12-28T06:52
2020-12-28T15:48
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_0:225:4284:2635_1920x0_80_0_0_110e3ea0f4acb89853eb634af5139f82.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, напомнило издание. "Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", — предупреждается в статье.Как отметили в Blood Pressure UK, высокое кровяное давление способствует повышенной нагрузке на сердце."С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", — пояснили эксперты.Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, также не функционируют должным образом.
https://ria.ru/20201221/produkt-1590261124.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152646/21/1526462109_236:0:4048:2859_1920x0_80_0_0_0f7d2dbacad450516a879b3344e3cafd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express
со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.
Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, напомнило издание. "Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", — предупреждается в статье.
Как отметили в Blood Pressure UK, высокое кровяное давление способствует повышенной нагрузке на сердце.
"С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", — пояснили эксперты.
Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, также не функционируют должным образом.