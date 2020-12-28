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Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:52
2020-12-28T15:48
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, напомнило издание. "Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", — предупреждается в статье.Как отметили в Blood Pressure UK, высокое кровяное давление способствует повышенной нагрузке на сердце."С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", — пояснили эксперты.Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, также не функционируют должным образом.
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здоровье, общество

Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

06:52 28.12.2020 (обновлено: 15:48 28.12.2020)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщает Express со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.
Высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, напомнило издание. "Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", — предупреждается в статье.
Как отметили в Blood Pressure UK, высокое кровяное давление способствует повышенной нагрузке на сердце.
"С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", — пояснили эксперты.
Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, также не функционируют должным образом.
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