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https://ria.ru/20201228/sanktsii-1591239159.html
Новак оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
Новак оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
Любые санкции носят негативный характер для коммерческих проектов, таких как "Северный поток — 2", однако необходимо продолжать работу, заявил российский... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:28
2020-12-28T15:39
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
дональд трамп
александр новак
сша
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Любые санкции носят негативный характер для коммерческих проектов, таких как "Северный поток — 2", однако необходимо продолжать работу, заявил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Конечно, нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, поэтому будем продолжать работать, как мы уже давно работаем в таких условиях", — заявил Новак в ответ на вопрос о влиянии возможных санкций США на "Северный поток — 2".Российский проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства магистрали.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, потребовав от компаний немедленно прекратить ее укладку. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. В октябре 2020-го США расширили экономические ограничения против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.Как сообщало агентство Reuters, администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против "Северного потока — 2" в ближайшем будущем.Ограничения против газопровода включены и в оборонный бюджет Соединенных Штатов, который уже одобрил американский конгресс. Документ предусматривает санкции против компаний, содействующих продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющих страховые и технические услуги. Трамп наложил на бюджет вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), однако конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на понедельник.
https://ria.ru/20201228/potok-1591222377.html
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санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дональд трамп, александр новак, сша, в мире

Новак оценил планы США по санкциям против "Северного потока — 2"

15:28 28.12.2020 (обновлено: 15:39 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Любые санкции носят негативный характер для коммерческих проектов, таких как "Северный поток — 2", однако необходимо продолжать работу, заявил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, поэтому будем продолжать работать, как мы уже давно работаем в таких условиях", — заявил Новак в ответ на вопрос о влиянии возможных санкций США на "Северный поток — 2".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
14:07
МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"
Российский проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства магистрали.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, потребовав от компаний немедленно прекратить ее укладку. Швейцарская Allseas тогда почти сразу заявила о приостановке работ. В октябре 2020-го США расширили экономические ограничения против проекта, распространив на него действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
Как сообщало агентство Reuters, администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против "Северного потока — 2" в ближайшем будущем.
Ограничения против газопровода включены и в оборонный бюджет Соединенных Штатов, который уже одобрил американский конгресс. Документ предусматривает санкции против компаний, содействующих продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющих страховые и технические услуги. Трамп наложил на бюджет вето (его не устраивают некоторые статьи, не связанные с российскими газопроводами), однако конгрессмены, скорее всего, смогут его преодолеть. Голосование по этому вопросу в палате представителей назначено на понедельник.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дональд ТрампАлександр НовакСШАВ мире
 
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