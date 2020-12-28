https://ria.ru/20201228/ryba-1591167043.html

Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, следует из материалов... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T08:06

2020-12-28T08:06

2020-12-28T14:52

новый год—2021

россия

роскачество

новый год

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156142/14/1561421426_76:0:3658:2015_1920x0_80_0_0_212c2647c0f0c9a4f51b8ba655d5469b.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, следует из материалов организации."В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира", — говорится в материалах. Эксперты отмечают, что более насыщенный цвет, за счет специального питания, бывает у семги и форели, но слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей. Кроме цвета надо обратить внимание на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотной, без повреждений и расслоений.Идеальный состав — только рыба и соль, но техрегламент допускает и крайне небольшое количество консервантов — сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграммов на килограмм. "Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны", — отмечает Роскачество.На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019, но также производители могут изготавливать рыбу и по собственным техусловиям и это не значит, что она менее качественная, говорится в материалах. Также производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного. "Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно", — указывают эксперты.В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые: тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.Иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является жидкость в упаковке: она образуется в результате денатурационных процессов при замораживании и последующем размораживании. "Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке — наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления", — заключают эксперты.

https://ria.ru/20201227/zastole-1591096148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, новый год, общество