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Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу
Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, следует из материалов... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:06
2020-12-28T14:52
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, следует из материалов организации."В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира", — говорится в материалах. Эксперты отмечают, что более насыщенный цвет, за счет специального питания, бывает у семги и форели, но слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей. Кроме цвета надо обратить внимание на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотной, без повреждений и расслоений.Идеальный состав — только рыба и соль, но техрегламент допускает и крайне небольшое количество консервантов — сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграммов на килограмм. "Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны", — отмечает Роскачество.На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019, но также производители могут изготавливать рыбу и по собственным техусловиям и это не значит, что она менее качественная, говорится в материалах. Также производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного. "Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно", — указывают эксперты.В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые: тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.Иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является жидкость в упаковке: она образуется в результате денатурационных процессов при замораживании и последующем размораживании. "Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке — наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления", — заключают эксперты.
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россия, роскачество, новый год, общество

Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

08:06 28.12.2020 (обновлено: 14:52 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной рыбы
Продажа красной рыбы - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, следует из материалов организации.
"В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира", — говорится в материалах. Эксперты отмечают, что более насыщенный цвет, за счет специального питания, бывает у семги и форели, но слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей. Кроме цвета надо обратить внимание на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотной, без повреждений и расслоений.
Идеальный состав — только рыба и соль, но техрегламент допускает и крайне небольшое количество консервантов — сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграммов на килограмм. "Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны", — отмечает Роскачество.
На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019, но также производители могут изготавливать рыбу и по собственным техусловиям и это не значит, что она менее качественная, говорится в материалах. Также производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного. "Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно", — указывают эксперты.
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В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые: тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.
Иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является жидкость в упаковке: она образуется в результате денатурационных процессов при замораживании и последующем размораживании. "Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке — наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления", — заключают эксперты.
 
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