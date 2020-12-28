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Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль
Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль
Населению нужен крепкий рубль, тогда как экспортеры РФ заинтересованы в слабой национальной валюте, при этом Центральный банк выступает за курс, который... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:51
2020-12-28T12:51
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Населению нужен крепкий рубль, тогда как экспортеры РФ заинтересованы в слабой национальной валюте, при этом Центральный банк выступает за курс, который определяется рынком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.При этом она отметила, что сейчас не совсем нормальная ситуация, чтобы "вот так рубль менял свое соотношение с долларом", и это, "наверное, раздражает народ". "Понятно, все смотрят за валютным курсом, но больше раздражает, если растут цены. И в какой-то момент в политике есть выбор… Чем вы стараетесь управлять, инфляцией, темпом роста цен или курсом. И многие страны, это большинство стран выбрали, и мы выбрали … что надо управлять инфляцией, чтобы она была низкая, устойчиво низкая", - пояснила глава ЦБ.Банк России в ноябре 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина рассказала, кому нужен слабый рубль

12:51 28.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Населению нужен крепкий рубль, тогда как экспортеры РФ заинтересованы в слабой национальной валюте, при этом Центральный банк выступает за курс, который определяется рынком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"За плавающий, я выступаю за плавающий рубль, да. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, те, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые - в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", - сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.

При этом она отметила, что сейчас не совсем нормальная ситуация, чтобы "вот так рубль менял свое соотношение с долларом", и это, "наверное, раздражает народ". "Понятно, все смотрят за валютным курсом, но больше раздражает, если растут цены. И в какой-то момент в политике есть выбор… Чем вы стараетесь управлять, инфляцией, темпом роста цен или курсом. И многие страны, это большинство стран выбрали, и мы выбрали … что надо управлять инфляцией, чтобы она была низкая, устойчиво низкая", - пояснила глава ЦБ.
Банк России в ноябре 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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