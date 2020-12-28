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Главой Росстандарта назначили Антона Шалаева
Главой Росстандарта назначили Антона Шалаева
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:43
2020-12-28T16:45
алексей абрамов
михаил мишустин
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до этого занимавшего пост замруководителя ведомства, сообщила пресс-служба кабмина."Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Шалаев, которому сейчас 42 года, работал в должности замглавы Росстандарта с 2016 года. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества."Глава Росстандарта Алексей Абрамов распоряжением правительства освобождён от занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает также кабмин.
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алексей абрамов, михаил мишустин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), политика

Главой Росстандарта назначили Антона Шалаева

16:43 28.12.2020 (обновлено: 16:45 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАнтон Шалаев
Антон Шалаев - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до этого занимавшего пост замруководителя ведомства, сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Шалаев, которому сейчас 42 года, работал в должности замглавы Росстандарта с 2016 года. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества.
"Глава Росстандарта Алексей Абрамов распоряжением правительства освобождён от занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает также кабмин.
Вычислительная сеть физических предметов - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 16:51
Росстандарт утвердил стандарты для "интернета вещей" и cенсорных сетей
 
Алексей АбрамовМихаил МишустинФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Политика
 
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