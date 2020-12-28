https://ria.ru/20201228/rosstandart-1591259480.html

Главой Росстандарта назначили Антона Шалаева

Главой Росстандарта назначили Антона Шалаева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:43

2020-12-28T16:43

2020-12-28T16:45

алексей абрамов

михаил мишустин

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева, до этого занимавшего пост замруководителя ведомства, сообщила пресс-служба кабмина."Новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) станет Антон Шалаев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Шалаев, которому сейчас 42 года, работал в должности замглавы Росстандарта с 2016 года. К числу курируемых им направлений относились вопросы реализации государственной политики в сфере стандартизации, организации ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечения функционирования единой информационной системы по техническому регулированию, а также развития международного сотрудничества."Глава Росстандарта Алексей Абрамов распоряжением правительства освобождён от занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает также кабмин.

https://ria.ru/20200824/rosstandart-1576250775.html

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алексей абрамов, михаил мишустин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), политика