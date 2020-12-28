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Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией
Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:29
2020-12-28T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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татьяна голикова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вижу и могу судить, как работало и работает правительство, как работают регионы, и я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе. И с другой стороны, очень оперативно, как никогда, принимаются и исполняются, что самое главное, все решения", - рассказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Голикова добавила, что правительство РФ в этом году приняло порядка 590 решений только в сфере здравоохранения и все они были исполнены."Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, медицинский персонал. Вижу, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни", - добавила вице-премьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова

Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией

15:29 28.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вижу и могу судить, как работало и работает правительство, как работают регионы, и я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе. И с другой стороны, очень оперативно, как никогда, принимаются и исполняются, что самое главное, все решения", - рассказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Голикова добавила, что правительство РФ в этом году приняло порядка 590 решений только в сфере здравоохранения и все они были исполнены.
"Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, медицинский персонал. Вижу, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни", - добавила вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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