https://ria.ru/20201228/regiony-1591240143.html

Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией

Голикова призвала бросить все силы на борьбу с пандемией

Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:29

2020-12-28T15:29

2020-12-28T15:29

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россия

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татьяна голикова

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. Все силы правительства РФ и руководства регионов брошены на то, чтобы победить пандемию и не допустить серьезных провалов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вижу и могу судить, как работало и работает правительство, как работают регионы, и я знаю, что все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе. И с другой стороны, очень оперативно, как никогда, принимаются и исполняются, что самое главное, все решения", - рассказала Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.Голикова добавила, что правительство РФ в этом году приняло порядка 590 решений только в сфере здравоохранения и все они были исполнены."Я прекрасно вижу, как работают наши врачи, медицинский персонал. Вижу, сколько сил и собственного здоровья они отдают, чтобы спасать жизни", - добавила вице-премьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591217635.html

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