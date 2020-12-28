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Правительство сократит 37 заместителей глав федеральных ведомств
Правительство сократит 37 заместителей глав федеральных ведомств
Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти: реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T10:16
2020-12-28T11:45
правительство рф
политика
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти: реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств.Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов."Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности... Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", — приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления больше нельзя, она начнется 1 января и продлится три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
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правительство рф, политика

Правительство сократит 37 заместителей глав федеральных ведомств

10:16 28.12.2020 (обновлено: 11:45 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти: реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств.
"В результате <...> станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции", — сообщили в пресс-службе кабмина.
Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов.
"Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности... Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", — приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления больше нельзя, она начнется 1 января и продлится три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
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