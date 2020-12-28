https://ria.ru/20201228/razryv-1591224149.html

Бальбек оценил слова главы МИД Украины о разрыве с "русским миром"

Бальбек оценил слова главы МИД Украины о разрыве с "русским миром"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил главе министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который заявил об окончательном разрыве Киева с "русским... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:19

2020-12-28T14:19

2020-12-28T14:19

россия

дмитрий кулеба

руслан бальбек

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил главе министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который заявил об окончательном разрыве Киева с "русским миром", отметив, что украинцам от этого не стало лучше.Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и продолжит свой путь как часть Запада. По его словам, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от "двух фундаментальных принципов".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201224/opresnenie-1590828858.html

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донбасс

москва

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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, донбасс, верховная рада украины, москва, киев, в мире