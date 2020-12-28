Бальбек оценил слова главы МИД Украины о разрыве с "русским миром"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил главе министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который заявил об окончательном разрыве Киева с "русским миром", отметив, что украинцам от этого не стало лучше.
Ранее Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром" и продолжит свой путь как часть Запада. По его словам, Киев ни при каких обстоятельствах не отступит от "двух фундаментальных принципов".
"А знает ли Запад о том, что, помимо "младоевропейцев", к ним еще и Украина на шею залезть хочет? Про разрыв с русским миром мы уже больше 20 лет слушаем, а вот про европейское признание Украины в ЕС так и не услыхали. Сегодня киевские элиты, конечно же, мечтают интегрироваться в ЕС, вот только народу от разрыва с русским миром и еврообещаний как-то лучше не стало. Получается, что разорвал отношения с соседом только МИД Украины, а это не самая большая прослойка граждан, а, точнее, их мизер", - сказал Бальбек РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений по урегулированию, а также заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.