https://ria.ru/20201228/razrabotka-1591285737.html
Мурашко рассказал, что позволило быстро разработать вакцину от COVID-19
Мурашко рассказал, что позволило быстро разработать вакцину от COVID-19
Высокий базовый научный потенциал РФ позволил оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшие сроки создать вакцину от COVID-19,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:55
2020-12-28T18:55
2020-12-28T18:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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вакцины
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михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Высокий базовый научный потенциал РФ позволил оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшие сроки создать вакцину от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе церемонии награждения победителей конкурса на право получения грантов президента РФ для господдержки молодых ученых и ведущих научных школ."Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2, вывести ее в обращение", - приводит пресс-служба Минздрава РФ слова министра.Мурашко также подчеркнул, что за первое полугодие текущего года учреждения Минздрава РФ получили 341 патент на свои разработки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, михаил мурашко, общество