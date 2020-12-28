https://ria.ru/20201228/razrabotka-1591285737.html

Мурашко рассказал, что позволило быстро разработать вакцину от COVID-19

Мурашко рассказал, что позволило быстро разработать вакцину от COVID-19

Высокий базовый научный потенциал РФ позволил оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшие сроки создать вакцину от COVID-19,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:55

2020-12-28T18:55

2020-12-28T18:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Высокий базовый научный потенциал РФ позволил оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшие сроки создать вакцину от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе церемонии награждения победителей конкурса на право получения грантов президента РФ для господдержки молодых ученых и ведущих научных школ."Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2, вывести ее в обращение", - приводит пресс-служба Минздрава РФ слова министра.Мурашко также подчеркнул, что за первое полугодие текущего года учреждения Минздрава РФ получили 341 патент на свои разработки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, михаил мурашко, общество