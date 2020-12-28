https://ria.ru/20201228/raketa-1591211874.html
В ракете "Ангара-А5" исправили выявленные ранее недостатки
В ракете "Ангара-А5" исправили выявленные ранее недостатки
В новой ракете "Ангара-А5", пуск которой состоялся в декабре, исправлены ранее выявленные недостатки, она подтвердила свое соответствие требованиям Минобороны,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:16
2020-12-28T13:16
2020-12-28T13:16
наука
юрий борисов (вице-премьер)
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В новой ракете "Ангара-А5", пуск которой состоялся в декабре, исправлены ранее выявленные недостатки, она подтвердила свое соответствие требованиям Минобороны, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Характеристики "Ангары" уже соответствуют всем требованиям основного заказчика - Минобороны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В 2019 году Борисов отмечал, что по итогам проведённого в 2014 году пуска "Ангара-А5" не подтвердила свои характеристики.Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" состоялся 14 декабря с космодрома Плесецк, на орбиту был выведен макет спутника.
https://ria.ru/20201228/tomagavki-1590977911.html
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юрий борисов (вице-премьер), плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)