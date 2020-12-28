Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201228/raketa-1591211874.html
В ракете "Ангара-А5" исправили выявленные ранее недостатки
В ракете "Ангара-А5" исправили выявленные ранее недостатки
В новой ракете "Ангара-А5", пуск которой состоялся в декабре, исправлены ранее выявленные недостатки, она подтвердила свое соответствие требованиям Минобороны,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:16
2020-12-28T13:16
наука
юрий борисов (вице-премьер)
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572390941_0:115:2200:1353_1920x0_80_0_0_ed7d57e3dfe220843a7dc0d662f364e0.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В новой ракете "Ангара-А5", пуск которой состоялся в декабре, исправлены ранее выявленные недостатки, она подтвердила свое соответствие требованиям Минобороны, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."Характеристики "Ангары" уже соответствуют всем требованиям основного заказчика - Минобороны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В 2019 году Борисов отмечал, что по итогам проведённого в 2014 году пуска "Ангара-А5" не подтвердила свои характеристики.Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" состоялся 14 декабря с космодрома Плесецк, на орбиту был выведен макет спутника.
https://ria.ru/20201228/tomagavki-1590977911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572390941_122:0:2079:1468_1920x0_80_0_0_59ae983634c071a9ec09a0d9927013e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий борисов (вице-премьер), плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета)

В ракете "Ангара-А5" исправили выявленные ранее недостатки

13:16 28.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В новой ракете "Ангара-А5", пуск которой состоялся в декабре, исправлены ранее выявленные недостатки, она подтвердила свое соответствие требованиям Минобороны, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Характеристики "Ангары" уже соответствуют всем требованиям основного заказчика - Минобороны", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В 2019 году Борисов отмечал, что по итогам проведённого в 2014 году пуска "Ангара-А5" не подтвердила свои характеристики.
Второй испытательный пуск тяжелой "Ангары" состоялся 14 декабря с космодрома Плесецк, на орбиту был выведен макет спутника.
Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis (Иджис) во время учений в Румынии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
08:00
Американский ответ "Калибрам": что умеют новейшие "Томагавки"
 
НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Голикова рассказала о стабилизации по заболеваемости COVID-19 в регионах
16:17Голикова оценила влияние COVID-19 на другие заболевания
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
Лента новостейМолния