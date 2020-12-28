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Названы три "глазных" симптома рака легких
Названы три "глазных" симптома рака легких
Британские специалисты назвали "глазные" симптомы, позволяющие выявить рак легких, пишет Express. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:50
2020-12-28T15:52
рак легких
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Британские специалисты назвали "глазные" симптомы, позволяющие выявить рак легких, пишет Express.Об онкологическом заболевании могут сигнализировать в том числе опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.Первые два признака связаны с немелкоклеточным раком легкого, который обычно начинается в бронхах, после чего быстро распространяется на другие части тела. Часто он вызывает синдром Горнера — поражение симпатической нервной системы. При этом симптомы могут проявляться только на одной стороне лица.Третий признак может быть связан с метастатическим раком легких — в случаях, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему, доходя до головного или спинного мозга. Кроме нечеткости зрения, заболевание может вызывать головную боль, трудности с речью и судороги.
https://rsport.ria.ru/20201224/rak-1590639851.html
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рак легких, здоровье - общество, великобритания

Названы три "глазных" симптома рака легких

14:50 28.12.2020 (обновлено: 15:52 28.12.2020)
 
© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Depositphotos / decade3d
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Британские специалисты назвали "глазные" симптомы, позволяющие выявить рак легких, пишет Express.
Об онкологическом заболевании могут сигнализировать в том числе опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.
Первые два признака связаны с немелкоклеточным раком легкого, который обычно начинается в бронхах, после чего быстро распространяется на другие части тела. Часто он вызывает синдром Горнера — поражение симпатической нервной системы. При этом симптомы могут проявляться только на одной стороне лица.
Третий признак может быть связан с метастатическим раком легких — в случаях, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему, доходя до головного или спинного мозга. Кроме нечеткости зрения, заболевание может вызывать головную боль, трудности с речью и судороги.
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