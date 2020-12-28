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В России началась последняя короткая рабочая неделя
В России началась последняя короткая рабочая неделя
Последняя короткая рабочая неделя уходящего года началась в России, ее продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днем... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T00:12
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россия
общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя уходящего года началась в России, ее продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днем или нет.Ранее на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным.Глава государства отметил, что принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя, и порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение.Даже если власти конкретного региона решат оставить 31 декабря рабочим днем, продолжительность работы сокращается на один час.Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.
https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590846795.html
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россия, общество

В России началась последняя короткая рабочая неделя

00:12 28.12.2020 (обновлено: 09:37 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Последняя короткая рабочая неделя уходящего года началась в России, ее продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днем или нет.
Ранее на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным.
Глава государства отметил, что принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя, и порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение.
Даже если власти конкретного региона решат оставить 31 декабря рабочим днем, продолжительность работы сокращается на один час.
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Эксперты посоветовали сделать выходной 31 декабря оплачиваемым
Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.
Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.
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