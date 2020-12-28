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В Кремле заявили, что никакой завесы тайны в жизни Путина не существует
В Кремле заявили, что никакой завесы тайны в жизни Путина не существует
Никакой завесы тайны в жизни президента РФ Владимира Путина не существует, люди с пониманием относятся к его личному пространству, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:54
2020-12-28T12:54
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Никакой завесы тайны в жизни президента РФ Владимира Путина не существует, люди с пониманием относятся к его личному пространству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никакой завесы тайны, практически никакой, не существует. Где он живет - всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Есть ли у него дочери - да, у него есть дочери. Кто они - да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял, почему", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос про личную жизнь президента.Он подчеркнул, что Путин достаточно последователен в этой своей позиции, всем гражданам это хорошо известно."И причем очень многие воспринимают это с пониманием", - добавил Песков."А что касается вот этих вот таких информационных упражнений, ну они продолжаются все годы и президентства, и премьерства президента Путина. И единственное, что не планирует менять президент - это свою работу, стиль своей работы, потому что, в его понимании, главное - это как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает, и какие результаты этой работы. Все-таки он рассчитывает на то, что люди с понимаем относятся к его личному пространству", - отметил Песков.Он добавил, что когда люди голосуют за президента напрямую на выборах или косвенно на голосованиях, которые могут свидетельствовать об уровне поддержки президента, "то соответственно становится понятно, что люди дают право президенту на такое личное пространство".
https://ria.ru/20201218/bunker-1589902319.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле заявили, что никакой завесы тайны в жизни Путина не существует

12:54 28.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Никакой завесы тайны в жизни президента РФ Владимира Путина не существует, люди с пониманием относятся к его личному пространству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никакой завесы тайны, практически никакой, не существует. Где он живет - всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Есть ли у него дочери - да, у него есть дочери. Кто они - да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и причем он сам неоднократно объяснял, почему", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос про личную жизнь президента.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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В Кремле ответили на слухи о "бункере Путина"
Он подчеркнул, что Путин достаточно последователен в этой своей позиции, всем гражданам это хорошо известно.
"И причем очень многие воспринимают это с пониманием", - добавил Песков.
"А что касается вот этих вот таких информационных упражнений, ну они продолжаются все годы и президентства, и премьерства президента Путина. И единственное, что не планирует менять президент - это свою работу, стиль своей работы, потому что, в его понимании, главное - это как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает, и какие результаты этой работы. Все-таки он рассчитывает на то, что люди с понимаем относятся к его личному пространству", - отметил Песков.
Он добавил, что когда люди голосуют за президента напрямую на выборах или косвенно на голосованиях, которые могут свидетельствовать об уровне поддержки президента, "то соответственно становится понятно, что люди дают право президенту на такое личное пространство".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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