https://ria.ru/20201228/putin-1591207441.html

Путин проведет серию международных телефонных разговоров

Путин проведет серию международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин проведет в ближайшие дни серию международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:51

2020-12-28T12:51

2020-12-28T12:51

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в ближайшие дни серию международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С сегодняшнего дня начинается серия активной телефонной дипломатии. В эти дни она чаще всего используется для того, чтобы взаимно поздравить с Новым годом, с Рождеством и так далее, но, как правило, также это хорошая возможность - она тоже используется главами государств - для того, чтобы еще раз просмотреть, проговорить двусторонние отношения, обсудить текущие проблемы, наметить планы дальнейших контактов. Это же будет делаться и в эти дни", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в понедельник, вторник и среду "достаточно много телефонных разговоров запланировано".

https://ria.ru/20201228/putin-1591206533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика