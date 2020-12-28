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Путин проведет серию международных телефонных разговоров
Путин проведет серию международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин проведет в ближайшие дни серию международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:51
2020-12-28T12:51
2020-12-28T12:51
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в ближайшие дни серию международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С сегодняшнего дня начинается серия активной телефонной дипломатии. В эти дни она чаще всего используется для того, чтобы взаимно поздравить с Новым годом, с Рождеством и так далее, но, как правило, также это хорошая возможность - она тоже используется главами государств - для того, чтобы еще раз просмотреть, проговорить двусторонние отношения, обсудить текущие проблемы, наметить планы дальнейших контактов. Это же будет делаться и в эти дни", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что в понедельник, вторник и среду "достаточно много телефонных разговоров запланировано".
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дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
проведет в ближайшие дни серию международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"С сегодняшнего дня начинается серия активной телефонной дипломатии. В эти дни она чаще всего используется для того, чтобы взаимно поздравить с Новым годом, с Рождеством и так далее, но, как правило, также это хорошая возможность - она тоже используется главами государств - для того, чтобы еще раз просмотреть, проговорить двусторонние отношения, обсудить текущие проблемы, наметить планы дальнейших контактов. Это же будет делаться и в эти дни", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в понедельник, вторник и среду "достаточно много телефонных разговоров запланировано".