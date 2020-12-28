https://ria.ru/20201228/putin-1591206533.html

Путин проведет встречу с Титовым

Путин проведет встречу с Титовым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:46

2020-12-28T12:46

2020-12-28T12:46

борис титов

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. У него будет несколько встреч, одна из них публичная, с докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что президент и бизнес-омбудсмен регулярно встречаются."В этом плане достаточно важная встреча - так, чтобы через институт уполномоченного, омбудсмена по правам предпринимателей и сети его коллег по всем регионам, что называется, понять истинное положение дел в среде предпринимателей", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583985525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, дмитрий песков, владимир путин, политика