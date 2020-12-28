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Путин проведет встречу с Титовым
Путин проведет встречу с Титовым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:46
2020-12-28T12:46
2020-12-28T12:46
борис титов
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент сегодня работает в Кремле. У него будет несколько встреч, одна из них публичная, с докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что президент и бизнес-омбудсмен регулярно встречаются."В этом плане достаточно важная встреча - так, чтобы через институт уполномоченного, омбудсмена по правам предпринимателей и сети его коллег по всем регионам, что называется, понять истинное положение дел в среде предпринимателей", - добавил Песков.
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борис титов, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в понедельник встретится с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым
, обсудит положение дел у предпринимателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Президент сегодня работает в Кремле. У него будет несколько встреч, одна из них публичная, с докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что президент и бизнес-омбудсмен регулярно встречаются.
"В этом плане достаточно важная встреча - так, чтобы через институт уполномоченного, омбудсмена по правам предпринимателей и сети его коллег по всем регионам, что называется, понять истинное положение дел в среде предпринимателей", - добавил Песков.