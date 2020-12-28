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Производство яиц возродилось в Ульяновской области
Производство яиц возродилось в Ульяновской области
Новые рабочие места и возобновление производства — в Ульяновской области вторую жизнь получила старая разорившаяся птицефабрика. Инвесторы реконструировали и... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T08:00
2020-12-28T12:17
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кировская область
мелекесский район
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые рабочие места и возобновление производства — в Ульяновской области вторую жизнь получила старая разорившаяся птицефабрика. Инвесторы реконструировали и модернизировали ее. Теперь здесь будут производиться инкубационные яйца, то есть оплодотворенные — из них вылупляются цыплята.Птицефабрика в Мелекесском районе обанкротилась и пять лет пустовала. Но ее заметили бизнесмены из Кирова. Предприятие не просто восстановили, но и усовершенствовали его работу.В дальнейшем этот показатель собираются увеличить до 36 миллионов.На птицефабрике проведена реконструкция 29 корпусов, три из которых готовы к засадке птицы. Сейчас активно идут ремонтно-восстановительные работы. Уже произведено подключение к электрическим сетям, обеспечено водо- и газоснабжение.Но самое главное — для жителей это возможность трудиться, не уезжая за пределы района. По словам Тимошенко, уже создано 40, в дальнейшем будет 100 рабочих мест."Мы планируем запускать в работу по три птицеводческих помещения каждые два месяца", — отметил директор птицефабрики.
ульяновская область
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хорошие новости, ульяновская область, кировская область, мелекесский район

Производство яиц возродилось в Ульяновской области

08:00 28.12.2020 (обновлено: 12:17 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Егор ЕремовЦыплята в птичнике на птицефабрике
Цыплята в птичнике на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новые рабочие места и возобновление производства — в Ульяновской области вторую жизнь получила старая разорившаяся птицефабрика. Инвесторы реконструировали и модернизировали ее. Теперь здесь будут производиться инкубационные яйца, то есть оплодотворенные — из них вылупляются цыплята.
Птицефабрика в Мелекесском районе обанкротилась и пять лет пустовала. Но ее заметили бизнесмены из Кирова. Предприятие не просто восстановили, но и усовершенствовали его работу.

"Плановая мощность — где-то 25 миллионов яиц в год. Все это будет уходить в Киров, и там, соответственно, будет производиться бройлер", — рассказал директор птицефабрики Сергей Тимошенко.

В дальнейшем этот показатель собираются увеличить до 36 миллионов.
На птицефабрике проведена реконструкция 29 корпусов, три из которых готовы к засадке птицы. Сейчас активно идут ремонтно-восстановительные работы. Уже произведено подключение к электрическим сетям, обеспечено водо- и газоснабжение.
Но самое главное — для жителей это возможность трудиться, не уезжая за пределы района. По словам Тимошенко, уже создано 40, в дальнейшем будет 100 рабочих мест.
"Мы планируем запускать в работу по три птицеводческих помещения каждые два месяца", — отметил директор птицефабрики.
 
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