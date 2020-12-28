https://ria.ru/20201228/produkt-1591229400.html

Назван сжигающий жир продукт

Назван сжигающий жир продукт

Употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Об этом изданию The Sun рассказал британский... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:45

2020-12-28T14:45

2020-12-28T14:57

здоровье

общество

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Об этом изданию The Sun рассказал британский диетолог Роб Хобсон.По его словам, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.Хобсон добавил, что клетчатка также помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что, в свою очередь, способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.

https://ria.ru/20201224/dieta-1590709214.html

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здоровье, общество