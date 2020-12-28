https://ria.ru/20201228/produkt-1591229400.html
Назван сжигающий жир продукт
Назван сжигающий жир продукт
Употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Об этом изданию The Sun рассказал британский... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:45
2020-12-28T14:45
2020-12-28T14:57
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Об этом изданию The Sun рассказал британский диетолог Роб Хобсон.По его словам, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.Хобсон добавил, что клетчатка также помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что, в свою очередь, способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.
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здоровье, общество
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год. Об этом изданию The Sun
рассказал британский диетолог Роб Хобсон.
По его словам, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.
"В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой", — пояснил специалист.
Хобсон добавил, что клетчатка также помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что, в свою очередь, способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.