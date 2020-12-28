Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html
Жительница Тюмени пыталась продать дочь в сексуальное рабство
Жительница Тюмени пыталась продать дочь в сексуальное рабство
Жительница Тюмени пыталась за один миллион рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, сообщила старший... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:44
2020-12-28T22:02
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Жительница Тюмени пыталась за один миллион рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова."По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в сети Интернет информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц, расположенной на севере Москвы", - сказала Иванова.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска МВД, "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денег, а также передачи ребёнка покупателю женщина была задержана.По словам Ивановой, сейчас с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20201215/razluka-1589243516.html
https://ria.ru/20201102/deti-1582262453.html
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия

Жительница Тюмени пыталась продать дочь в сексуальное рабство

21:44 28.12.2020 (обновлено: 22:02 28.12.2020)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Жительница Тюмени пыталась за один миллион рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
"По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в сети Интернет информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц, расположенной на севере Москвы", - сказала Иванова.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 05:26
Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска МВД, "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денег, а также передачи ребёнка покупателю женщина была задержана.
По словам Ивановой, сейчас с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 08:00
"Продам дочь — куплю сапоги". Младенцы стали товаром в соцсетях
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)ТюменьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Приамурье мужчина умер при пожаре в многоквартирном доме
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния