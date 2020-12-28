https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html

Жительница Тюмени пыталась продать дочь в сексуальное рабство

Жительница Тюмени пыталась продать дочь в сексуальное рабство

Жительница Тюмени пыталась за один миллион рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, сообщила старший... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:44

2020-12-28T21:44

2020-12-28T22:02

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Жительница Тюмени пыталась за один миллион рублей продать в рабство свою малолетнюю дочь, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова."По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в сети Интернет информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала один миллион рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц, расположенной на севере Москвы", - сказала Иванова.Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска МВД, "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денег, а также передачи ребёнка покупателю женщина была задержана.По словам Ивановой, сейчас с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20201215/razluka-1589243516.html

https://ria.ru/20201102/deti-1582262453.html

россия

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия