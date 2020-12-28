https://ria.ru/20201228/privivka-1591206974.html

В Кремле прокомментировали отсутствие у Путина прививки от COVID-19

В Кремле прокомментировали отсутствие у Путина прививки от COVID-19

Отсутствие сейчас у президента РФ Владимира Путина прививки от коронавируса никоим образом не отражается на доверии к российской вакцине, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:48

2020-12-28T12:48

2020-12-28T12:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Отсутствие сейчас у президента РФ Владимира Путина прививки от коронавируса никоим образом не отражается на доверии к российской вакцине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никоим образом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, отражается ли на доверии к российской вакцине промедление Путина в принятии этого решения.Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. "Во все российские регионы уже направлены первые и - в ряд регионов - последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться", - добавил он.По его словам, российские производители вакцины также наращивают мощности, причем процесс производства уже отлажен. Это позволяет быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и в первые недели следующего года объем производства будет увеличен, подчеркнул пресс-секретарь президента.Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет. Песков тогда заявил РИА Новости, что президент сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591161453.html

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