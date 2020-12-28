Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время осмотра пациента во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Испытания препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
"Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, а мы только так должны делать, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о разработке препарата для лечения коронавируса на основе антител.
Отвечая на вопрос о возможных группах риска у такого препарата, специалист отметил, что "для этого и проводятся клинические испытания".
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
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