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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/preparat-1591245911.html
Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
Испытания препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:52
2020-12-28T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Испытания препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.Отвечая на вопрос о возможных группах риска у такого препарата, специалист отметил, что "для этого и проводятся клинические испытания".Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество

Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

15:52 28.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время осмотра пациента во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники во время осмотра пациента во временном госпитале для пациентов с COVID-19, развернутом в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Испытания препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.
"Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, а мы только так должны делать, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о разработке препарата для лечения коронавируса на основе антител.
Отвечая на вопрос о возможных группах риска у такого препарата, специалист отметил, что "для этого и проводятся клинические испытания".
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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На границе Финляндии с Россией выявили британский штамм коронавируса
Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиЗдоровье - Общество
 
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