https://ria.ru/20201228/preparat-1591245911.html

Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Испытания препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:52

2020-12-28T15:52

2020-12-28T15:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Испытания препарата для лечения больных коронавирусом на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.В ноябре Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат будет зарегистрирован.Отвечая на вопрос о возможных группах риска у такого препарата, специалист отметил, что "для этого и проводятся клинические испытания".Ранее издание Straits Times сообщало, что препарат для лечения президента США Дональда Трампа от COVID-19 разработан на основе образцов крови трех сингапурцев, которые переболели коронавирусом. По сообщению издания, Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) ответил на поступивший от американской компании Regeneron запрос о сотрудничестве - без претензий на права интеллектуальной собственности на лечение. Как сообщили в NCID, изначально компания попросила выбрать до 20 выздоровевших пациентов с COVID-19 и ведомство отобрало пять человек, после чего в Regeneron сообщили, что образцов достаточно для разработки препарата с антителами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591227599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, здоровье - общество