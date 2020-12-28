https://ria.ru/20201228/premiya-1591194190.html

Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой орел — 2020"

Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой орел — 2020"

Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T11:53

2020-12-28T11:53

2020-12-28T11:54

кино и сериалы

культура

новости культуры

александр петров (актер)

юлия высоцкая

андрей кончаловский

кино

владимир котт

максим матвеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193716_0:759:2047:1910_1920x0_80_0_0_88a906754a5f1a03743ff590e400e38f.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший фильм", сообщается в понедельник на сайте киносмотра.В номинации "Лучший фильм" также представлены "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Стрельцов" Ильи Учителя. Мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Цесаревич и Серый волк 4", "Хозяйка медной горы" претендуют на звание "Лучшего анимационного фильма".В категории "Лучший телевизионный сериал" экспертный совет отметил "Заступники" Владимира Котта, "Триггер" Дмитрия Тюрина и "Ученица Мессинга" Владимира Нахабцева.За лучшую режиссуру поборются Зайцев, Кончаловский и Крыжовников, за лучшую женскую роль в кино – Ольга Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник", Юлия Высоцкая за участие в "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове", за лучшую мужскую роль – Юрий Борисов, Максим Матвеев и Александр Петров.Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.

https://ria.ru/20201225/kino-1590891372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), юлия высоцкая, андрей кончаловский, кино, владимир котт, максим матвеев, золотой орел (премия)