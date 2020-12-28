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https://ria.ru/20201228/premiya-1591194190.html
Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой орел — 2020"
Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой орел — 2020"
Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:53
2020-12-28T11:54
кино и сериалы
культура
новости культуры
александр петров (актер)
юлия высоцкая
андрей кончаловский
кино
владимир котт
максим матвеев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший фильм", сообщается в понедельник на сайте киносмотра.В номинации "Лучший фильм" также представлены "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Стрельцов" Ильи Учителя. Мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Цесаревич и Серый волк 4", "Хозяйка медной горы" претендуют на звание "Лучшего анимационного фильма".В категории "Лучший телевизионный сериал" экспертный совет отметил "Заступники" Владимира Котта, "Триггер" Дмитрия Тюрина и "Ученица Мессинга" Владимира Нахабцева.За лучшую режиссуру поборются Зайцев, Кончаловский и Крыжовников, за лучшую женскую роль в кино – Ольга Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник", Юлия Высоцкая за участие в "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове", за лучшую мужскую роль – Юрий Борисов, Максим Матвеев и Александр Петров.Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.
https://ria.ru/20201225/kino-1590891372.html
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Новости
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РИА Новости
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96
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кино и сериалы, новости культуры, александр петров (актер), юлия высоцкая, андрей кончаловский, кино, владимир котт, максим матвеев, золотой орел (премия)

Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой орел — 2020"

11:53 28.12.2020 (обновлено: 11:54 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Золотой орел – 2020"
Премия Золотой орел – 2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший фильм", сообщается в понедельник на сайте киносмотра.
В номинации "Лучший фильм" также представлены "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Стрельцов" Ильи Учителя. Мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Цесаревич и Серый волк 4", "Хозяйка медной горы" претендуют на звание "Лучшего анимационного фильма".
В категории "Лучший телевизионный сериал" экспертный совет отметил "Заступники" Владимира Котта, "Триггер" Дмитрия Тюрина и "Ученица Мессинга" Владимира Нахабцева.
За лучшую режиссуру поборются Зайцев, Кончаловский и Крыжовников, за лучшую женскую роль в кино – Ольга Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник", Юлия Высоцкая за участие в "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове", за лучшую мужскую роль – Юрий Борисов, Максим Матвеев и Александр Петров.
Дезинфекция в кинотеатре в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 12:24Культура
Киносети Москвы раскрыли "меню" Нового года
Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.
Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.
 
КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)Юлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийКиноВладимир КоттМаксим МатвеевЗолотой Орел (премия)
 
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