Объявлены номинанты на кинопремию "Золотой орел — 2020"
11:53 28.12.2020 (обновлено: 11:54 28.12.2020)
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фильмы "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Союз спасения" Андрея Кравчука вошли в рекомендации экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший фильм", сообщается в понедельник на сайте киносмотра.
В номинации "Лучший фильм" также представлены "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Стрельцов" Ильи Учителя. Мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Цесаревич и Серый волк 4", "Хозяйка медной горы" претендуют на звание "Лучшего анимационного фильма".
В категории "Лучший телевизионный сериал" экспертный совет отметил "Заступники" Владимира Котта, "Триггер" Дмитрия Тюрина и "Ученица Мессинга" Владимира Нахабцева.
За лучшую режиссуру поборются Зайцев, Кончаловский и Крыжовников, за лучшую женскую роль в кино – Ольга Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник", Юлия Высоцкая за участие в "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове", за лучшую мужскую роль – Юрий Борисов, Максим Матвеев и Александр Петров.
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Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.
Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.