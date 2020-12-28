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В Подмосковье не будут ужесточать ограничения на новогодние праздники

В Подмосковье не будут ужесточать ограничения на новогодние праздники

Меры по COVID-19 не станут ужесточать в Подмосковье на новогодние праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T21:29

2020-12-28T21:29

2020-12-28T21:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Меры по COVID-19 не станут ужесточать в Подмосковье на новогодние праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Нет, ужесточений не будет. Мы открыли музеи, мы ждём гостей на новогодние праздники", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник в Подмосковье выявили 1606 новых случаев заболевания COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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