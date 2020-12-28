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В Подмосковье не будут ужесточать ограничения на новогодние праздники
В Подмосковье не будут ужесточать ограничения на новогодние праздники
Меры по COVID-19 не станут ужесточать в Подмосковье на новогодние праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T21:29
2020-12-28T21:29
2020-12-28T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Меры по COVID-19 не станут ужесточать в Подмосковье на новогодние праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв."Нет, ужесточений не будет. Мы открыли музеи, мы ждём гостей на новогодние праздники", - сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник в Подмосковье выявили 1606 новых случаев заболевания COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество