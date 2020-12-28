https://ria.ru/20201228/poverit-v-svoi-sily-paren-s-dtsp-otkryl-fond-pomoschi-detyam-1591294178.html
Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям
Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям
Роман Миронов из Санкт-Петербурга в детстве перенес 16 операций, родители от него отказались, он вырос в детском доме. Став совершеннолетним, он стал участвовать в благотворительных акциях для людей с ДЦП.
2020-12-28T19:47
2020-12-28T19:47
2020-12-28T19:47
видео
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Поверить в свои силы и начать собственное дело ему помогла будущая супруга Светлана, с которой они открыли фонд “Объятия”. Главное в работе Романа – собственный пример, который вселяет в людей с ДЦП надежду.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям
Роман Миронов из Санкт-Петербурга в детстве перенес 16 операций, родители от него отказались, он вырос в детском доме. Став совершеннолетним, он стал участвовать в благотворительных акциях для людей с ДЦП. Поверить в свои силы и начать собственное дело ему помогла будущая супруга Светлана, с которой они открыли фонд “Объятия”. Главное в работе Романа – собственный пример, который вселяет в людей с ДЦП надежду.
2020-12-28T19:47
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PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям
Роман Миронов из Санкт-Петербурга в детстве перенес 16 операций, родители от него отказались, он вырос в детском доме. Став совершеннолетним, он стал участвовать в благотворительных акциях для людей с ДЦП.
2020-12-28T19:47
true
PT2M44S
Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям
Роман Миронов из Санкт-Петербурга в детстве перенес 16 операций, родители от него отказались, он вырос в детском доме. Став совершеннолетним, он стал участвовать в благотворительных акциях для людей с ДЦП.