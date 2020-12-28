https://ria.ru/20201228/poverit-v-svoi-sily-paren-s-dtsp-otkryl-fond-pomoschi-detyam-1591294178.html

Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям

Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям

Роман Миронов из Санкт-Петербурга в детстве перенес 16 операций, родители от него отказались, он вырос в детском доме. Став совершеннолетним, он стал участвовать в благотворительных акциях для людей с ДЦП.

2020-12-28T19:47

2020-12-28T19:47

2020-12-28T19:47

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Поверить в свои силы и начать собственное дело ему помогла будущая супруга Светлана, с которой они открыли фонд “Объятия”. Главное в работе Романа – собственный пример, который вселяет в людей с ДЦП надежду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поверить в свои силы: парень с ДЦП открыл фонд помощи детям Роман Миронов из Санкт-Петербурга в детстве перенес 16 операций, родители от него отказались, он вырос в детском доме. Став совершеннолетним, он стал участвовать в благотворительных акциях для людей с ДЦП. Поверить в свои силы и начать собственное дело ему помогла будущая супруга Светлана, с которой они открыли фонд “Объятия”. Главное в работе Романа – собственный пример, который вселяет в людей с ДЦП надежду. 2020-12-28T19:47 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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