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МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"
МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"
Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:07
2020-12-28T14:22
кристофер бургер
северный поток — 2
мид германии
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Министр иностранных дел заявил ранее в интервью dpa, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной", - заявил Бургер, добавив, что "все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц", в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".Ранее в интервью агентству dpa глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не изменит своей позиции в отношении проекта "Северный поток 2" после смены президента в США."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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кристофер бургер, северный поток — 2, мид германии, германия, в мире

МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"

14:07 28.12.2020 (обновлено: 14:22 28.12.2020)
 
© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" на Челябинском трубопрокатном заводе
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Министр иностранных дел заявил ранее в интервью dpa, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной", - заявил Бургер, добавив, что "все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц", в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Ранее в интервью агентству dpa глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не изменит своей позиции в отношении проекта "Северный поток 2" после смены президента в США.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Кристофер БургерСеверный поток — 2МИД ГерманииГерманияВ мире
 
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