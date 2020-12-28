https://ria.ru/20201228/potok-1591222377.html
МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"
МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"
Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:07
2020-12-28T14:07
2020-12-28T14:22
кристофер бургер
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Министр иностранных дел заявил ранее в интервью dpa, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной", - заявил Бургер, добавив, что "все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц", в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".Ранее в интервью агентству dpa глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не изменит своей позиции в отношении проекта "Северный поток 2" после смены президента в США."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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кристофер бургер, северный поток — 2, мид германии, германия, в мире
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости.
Позиция правительства ФРГ
по проекту "Северного потока — 2
" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер
.
"Министр иностранных дел заявил ранее в интервью dpa, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной", - заявил Бургер, добавив, что "все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц", в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".
Ранее в интервью агентству dpa глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не изменит своей позиции в отношении проекта "Северный поток 2" после смены президента в США.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.