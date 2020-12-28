https://ria.ru/20201228/potok-1591222377.html

МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"

МИД Германии заявил о неизменности позиции по "Северному потоку — 2"

Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:07

2020-12-28T14:07

2020-12-28T14:22

кристофер бургер

северный поток — 2

мид германии

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590726254_0:0:3334:1875_1920x0_80_0_0_9c9f9b56b575eb75a673f1b30c1cf911.jpg

БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока — 2" не изменилась, вопрос о завершении строительства находится в компетенции бизнеса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Министр иностранных дел заявил ранее в интервью dpa, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной", - заявил Бургер, добавив, что "все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц", в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".Ранее в интервью агентству dpa глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не изменит своей позиции в отношении проекта "Северный поток 2" после смены президента в США."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

https://ria.ru/20201227/sanktsii-1591118200.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристофер бургер, северный поток — 2, мид германии, германия, в мире