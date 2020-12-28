Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/posol-1591220760.html
Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде
Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:58
2020-12-28T14:06
россия
мид молдавии
андрей негуца
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151708/72/1517087205_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_1b1fedd34173625cbe1269027046ae6c.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики."Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.Сам Негуца отрицает возможную причастность к контрабанде. Прокуратура проверит его показания и примет решение, нужно ли будет продлевать предварительный срок ареста.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/dodon-1590986491.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151708/72/1517087205_75:0:859:588_1920x0_80_0_0_c770eecdd67e32c0786260d60f8ba7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире

Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде

13:58 28.12.2020 (обновлено: 14:06 28.12.2020)
 
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
Сам Негуца отрицает возможную причастность к контрабанде. Прокуратура проверит его показания и примет решение, нужно ли будет продлевать предварительный срок ареста.
МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон и избранный президент страны Майя Санду во время официальной передачи полномочий - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 19:06
"Оставьте эмоции". Додон порассуждал о будущем Молдавии при Санду
 
РоссияМИД МолдавииАндрей НегуцаМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
Лента новостейМолния