https://ria.ru/20201228/posol-1591220760.html

Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде

Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:58

2020-12-28T13:58

2020-12-28T14:06

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КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики."Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.Сам Негуца отрицает возможную причастность к контрабанде. Прокуратура проверит его показания и примет решение, нужно ли будет продлевать предварительный срок ареста.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/dodon-1590986491.html

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россия, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире