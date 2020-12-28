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Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде
Бывшего посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде
Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:58
2020-12-28T13:58
2020-12-28T14:06
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мид молдавии
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КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики."Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.Сам Негуца отрицает возможную причастность к контрабанде. Прокуратура проверит его показания и примет решение, нужно ли будет продлевать предварительный срок ареста.МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.
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россия, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости.
Бывший посол Молдавии
в России Андрей Негуца
задержан на 72 часа в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Бывший посол Молдавии в Российской Федерации сегодня вместе с адвокатами предстал перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, он был заслушан в качестве подозреваемого по делу о контрабанде анаболиков. Прокуроры приняли решение о его предварительном заключении на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
Сам Негуца отрицает возможную причастность к контрабанде. Прокуратура проверит его показания и примет решение, нужно ли будет продлевать предварительный срок ареста.
МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. В результате этого Негуца был отозван с должности посла.