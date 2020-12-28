https://ria.ru/20201228/polk-1591224964.html
Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера в "Бессмертном полку"
Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте проекта "Бессмертный полк", сообщила... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T14:24
2020-12-28T14:24
2020-12-28T15:23
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
адольф гитлер
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте проекта "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Он признан виновным в совершении преступления <...> "покушение на реабилитацию нацизма", — заявили в СК.В ходе предварительного следствия россиянин не признал вину. Однако сотрудники СК установили его цели и мотивы — это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности фюрера.Выводы о виновности Бородаенко основываются в том числе на результатах осмотра его компьютера, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.Летом Следственный комитет завел несколько уголовных дел в связи с публикациями фотографий нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк". Виновных в основном приговаривают к штрафам, однако житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.
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кемерово
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), кемерово, адольф гитлер, происшествия
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Жителя Кемерово
Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фотографии Адольфа Гитлера
на сайте проекта "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба Следственного комитета России
.
"Он признан виновным в совершении преступления <...> "покушение на реабилитацию нацизма", — заявили в СК.
В ходе предварительного следствия россиянин не признал вину. Однако сотрудники СК установили его цели и мотивы — это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности фюрера.
Выводы о виновности Бородаенко основываются в том числе на результатах осмотра его компьютера, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.
Летом Следственный комитет завел несколько уголовных дел в связи с публикациями фотографий нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк". Виновных в основном приговаривают к штрафам, однако житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.