https://ria.ru/20201228/polk-1591224964.html

Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте проекта "Бессмертный полк", сообщила... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T14:24

2020-12-28T14:24

2020-12-28T15:23

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

адольф гитлер

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте проекта "Бессмертный полк", сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Он признан виновным в совершении преступления <...> "покушение на реабилитацию нацизма", — заявили в СК.В ходе предварительного следствия россиянин не признал вину. Однако сотрудники СК установили его цели и мотивы — это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности фюрера.Выводы о виновности Бородаенко основываются в том числе на результатах осмотра его компьютера, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций.Летом Следственный комитет завел несколько уголовных дел в связи с публикациями фотографий нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк". Виновных в основном приговаривают к штрафам, однако житель Перми Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.

https://ria.ru/20201202/srok-1587356179.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кемерово, адольф гитлер, происшествия