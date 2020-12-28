https://ria.ru/20201228/poezda-1591311824.html

Иностранцы поделились впечатлениями от путешествий по России на поезде

Иностранцы поделились впечатлениями от путешествий по России на поезде

Побывавшие в России иностранцы рассказали о впечатлениях от поездок по железной дороге. Соответствующий тред на платформе Reddit собрал около 40 комментариев. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T22:54

2020-12-28T22:54

2020-12-28T22:54

туризм

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в мире

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Побывавшие в России иностранцы рассказали о впечатлениях от поездок по железной дороге. Соответствующий тред на платформе Reddit собрал около 40 комментариев.Многие комментаторы отметили, что путешествия на российских поездах безопасны и достаточно комфортны, особенно если подготовиться к некоторым особенностям железных дорог в стране. Так, путешественники посоветовали брать с собой воду в бутылках и туалетную бумагу, так как они часто заканчиваются. "Берите с собой продукты с вашей родины — люди в России любят угощать друг друга во время долгих поездок", — написал Sadistic_Toaster. Он посоветовал взять с собой что-нибудь простое, например, печенье.Пользователь также призвал не ждать, что в каждом поезде будет wi-fi. Кроме того, он предупредил, что вряд ли в дороге иностранному туристу встретится кто-то англоговорящий.Комментатор под ником Diddidly98 призвал вставать пораньше, так как в поездах всего два туалета, и в них будет длинная очередь. Пользователь CivicBlues, в свою очередь, написал, что в российском поезде было "максимально безопасно". Он призвал следить за временем остановок на платформах, чтобы не опоздать обратно в свой вагон.Некоторые пользователи советовали брать места в купе для большего комфорта, другие призывали покупать билеты как можно раньше, чтобы сэкономить. Кто-то порекомендовал брать сменную одежду, так как в вагонах очень тепло. Также путешественники советовали по возможности останавливаться на день в сибирских городах.Среди неудобств упоминались короткие остановки на некоторых станциях.

https://ria.ru/20200601/1572302650.html

https://ria.ru/20191019/1559965737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, reddit, в мире