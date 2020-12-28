https://ria.ru/20201228/pobratimy-1591282789.html

Китайский город Цзиньчжоу станет побратимом Суздаля

Китайский город Цзиньчжоу станет побратимом Суздаля

Во Владимире состоялся телемост между Цзиньчжоу провинции Ляонин в Китае и городом Владимиром. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T18:41

2020-12-28T18:41

2020-12-28T18:41

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ляонин

суздаль

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МОСКВА, 28 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Во Владимире состоялся телемост между Цзиньчжоу провинции Ляонин в Китае и городом Владимиром.Стороны провели переговоры о взаимоотношениях торгово-экономического, социально-культурного и туристического характера. В рамках телемоста стороны также достигли договоренности о том, что Цзиньчжоу и Суздаль станут городами-побратимами, сообщает vladimir.kp.ru. Письма с данной инициативой в ближайшее время будут направлены, после чего стороны подпишут соответствующее соглашение.

https://ria.ru/20201225/aes-1590913531.html

ляонин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ляонин, суздаль