https://ria.ru/20201228/pobratimy-1591282789.html
Китайский город Цзиньчжоу станет побратимом Суздаля
Китайский город Цзиньчжоу станет побратимом Суздаля
Во Владимире состоялся телемост между Цзиньчжоу провинции Ляонин в Китае и городом Владимиром. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T18:41
2020-12-28T18:41
2020-12-28T18:41
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ляонин
суздаль
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МОСКВА, 28 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Во Владимире состоялся телемост между Цзиньчжоу провинции Ляонин в Китае и городом Владимиром.Стороны провели переговоры о взаимоотношениях торгово-экономического, социально-культурного и туристического характера. В рамках телемоста стороны также достигли договоренности о том, что Цзиньчжоу и Суздаль станут городами-побратимами, сообщает vladimir.kp.ru. Письма с данной инициативой в ближайшее время будут направлены, после чего стороны подпишут соответствующее соглашение.
https://ria.ru/20201225/aes-1590913531.html
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