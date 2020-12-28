Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201228/pasporta-1591236484.html
Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса
Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса
Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:11
2020-12-28T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702149_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_d453bf0316713fa6dc7c37eb71311e56.jpg
АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости. Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.В Греции кампания прививок от коронавируса стартовала в воскресенье. Вместе с другими странами Евросоюза греки получили вакцину компаний Pfizer/BioNTech – единственную, получившую одобрение в ЕС.Игнатиадис помимо работы в одной из крупнейших частных больниц в Афинах возглавляет греко-российский клуб "Диалогос", издает газету "Афинский курьер"."Сейчас все говорят, что эффективность их вакцины от коронавируса меньше 90% не составляет. Но вакцине от гриппа уже лет 20, и ее эффективность 70%. Когда пройдут первые месяцы, будут сравнивать эффективность вакцин разных производителей", - сказал он РИА Новости."Все подходят серьезно, и это неслучайно, и китайцы настаивают на справке о вакцинации. Потому что это большая политика. Если не вести статистику, ты никому ничего доказать не сможешь. А здесь изначально идет очень жесткая борьба", - сказал врач.По его словам, подобные паспорта будут доказательной базой. К тому же сделавшие вакцину не должны будут проходить дорогостоящие тесты, считает он."В Греции цена теста упала в три-четыре раза, и все равно это до 50 евро. Если человек два-три раза в месяц ездит по делам, это колоссальная стоимость", - заметил он.Игнатиадис не считает, что будут ущемляться права человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/pasport-1591005502.html
https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591143541.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_010c7c43f93c2d7bc3b4b9c7e032ecc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция

Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса

15:11 28.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости. Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.
В Греции кампания прививок от коронавируса стартовала в воскресенье. Вместе с другими странами Евросоюза греки получили вакцину компаний Pfizer/BioNTech – единственную, получившую одобрение в ЕС.
Игнатиадис помимо работы в одной из крупнейших частных больниц в Афинах возглавляет греко-российский клуб "Диалогос", издает газету "Афинский курьер".
"Сейчас все говорят, что эффективность их вакцины от коронавируса меньше 90% не составляет. Но вакцине от гриппа уже лет 20, и ее эффективность 70%. Когда пройдут первые месяцы, будут сравнивать эффективность вакцин разных производителей", - сказал он РИА Новости.
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 22:44Распространение нового коронавируса
Глава центра Гамалеи поддержал идею о "ковидных паспортах"
"Все подходят серьезно, и это неслучайно, и китайцы настаивают на справке о вакцинации. Потому что это большая политика. Если не вести статистику, ты никому ничего доказать не сможешь. А здесь изначально идет очень жесткая борьба", - сказал врач.
По его словам, подобные паспорта будут доказательной базой. К тому же сделавшие вакцину не должны будут проходить дорогостоящие тесты, считает он.
Греции цена теста упала в три-четыре раза, и все равно это до 50 евро. Если человек два-три раза в месяц ездит по делам, это колоссальная стоимость", - заметил он.
Игнатиадис не считает, что будут ущемляться права человека.

Сколько невакцинированных человек от полиомиелита, есть же такие, и кто-нибудь ущемляет их права? Я думаю, это больше шумиха. То есть помимо модных конспирологических теорий надо смотреть на реальность. Это жутко дорогая вещь – борьба с пандемией. Я не знаю, справится ли человечество вообще с этим. Говорят, что количество безработных может доходить до 40% к концу пандемии. Дорогая вещь, и здесь паспорта будут как выход из тупика.

Федор Игнатиадис
греческий врач
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 18:55Распространение нового коронавируса
Глава ЕК рассказала о первом дне вакцинации в странах Евросоюза
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГреция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12Появилось видео с места нападения на силовиков в Грозном
16:10Путин передал соболезнования семьям погибших при крушении судна "Онега"
16:09Голикова объяснила, почему меняются данные по смертности от коронавируса
16:08Названы самые популярные города России у туристов с детьми
16:07Голикова заявила о "ковид-диссидентах" в правительстве
16:05Гинцбург рассказал о действии препарата от коронавируса на основе антител
16:01Жириновский назвал еще одного возможного кандидата на пост президента
15:58Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител
15:55Гинцбург рассказал о разработке лекарств от COVID-19 на основе антител
15:54Гинцбург рассказал о состоянии пожилых участников испытаний "Спутника V"
15:52Гинцбург анонсировал испытания препарата от COVID-19 на основе антител
15:51Путин назначил Ивана Корнева заместителем директора Росфинмониторинга
15:51Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
15:45Голикова назвала нехватку кадров наиболее узким местом в здравоохранении
15:45Голикова отвергла обвинения в адрес России в искажении данных по COVID-19
15:42Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с коронавирусом
15:38Росрыболовство назвало основные версии ЧП с траулером "Онега"
15:35Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани
15:35Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
15:34В Крыму назвали разрыв Украины с "русским миром" смертельным номером
Лента новостейМолния