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Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса
Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса
Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T15:11
2020-12-28T15:11
2020-12-28T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости. Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.В Греции кампания прививок от коронавируса стартовала в воскресенье. Вместе с другими странами Евросоюза греки получили вакцину компаний Pfizer/BioNTech – единственную, получившую одобрение в ЕС.Игнатиадис помимо работы в одной из крупнейших частных больниц в Афинах возглавляет греко-российский клуб "Диалогос", издает газету "Афинский курьер"."Сейчас все говорят, что эффективность их вакцины от коронавируса меньше 90% не составляет. Но вакцине от гриппа уже лет 20, и ее эффективность 70%. Когда пройдут первые месяцы, будут сравнивать эффективность вакцин разных производителей", - сказал он РИА Новости."Все подходят серьезно, и это неслучайно, и китайцы настаивают на справке о вакцинации. Потому что это большая политика. Если не вести статистику, ты никому ничего доказать не сможешь. А здесь изначально идет очень жесткая борьба", - сказал врач.По его словам, подобные паспорта будут доказательной базой. К тому же сделавшие вакцину не должны будут проходить дорогостоящие тесты, считает он."В Греции цена теста упала в три-четыре раза, и все равно это до 50 евро. Если человек два-три раза в месяц ездит по делам, это колоссальная стоимость", - заметил он.Игнатиадис не считает, что будут ущемляться права человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/pasport-1591005502.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция
АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости.
Паспорта вакцинации от коронавируса
будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.
В Греции кампания прививок от коронавируса стартовала в воскресенье. Вместе с другими странами Евросоюза греки получили вакцину компаний Pfizer/BioNTech – единственную, получившую одобрение в ЕС.
Игнатиадис помимо работы в одной из крупнейших частных больниц в Афинах возглавляет греко-российский клуб "Диалогос", издает газету "Афинский курьер".
"Сейчас все говорят, что эффективность их вакцины от коронавируса меньше 90% не составляет. Но вакцине от гриппа уже лет 20, и ее эффективность 70%. Когда пройдут первые месяцы, будут сравнивать эффективность вакцин разных производителей", - сказал он РИА Новости.
"Все подходят серьезно, и это неслучайно, и китайцы настаивают на справке о вакцинации. Потому что это большая политика. Если не вести статистику, ты никому ничего доказать не сможешь. А здесь изначально идет очень жесткая борьба", - сказал врач.
По его словам, подобные паспорта будут доказательной базой. К тому же сделавшие вакцину не должны будут проходить дорогостоящие тесты, считает он.
"В Греции
цена теста упала в три-четыре раза, и все равно это до 50 евро. Если человек два-три раза в месяц ездит по делам, это колоссальная стоимость", - заметил он.
Игнатиадис не считает, что будут ущемляться права человека.
Сколько невакцинированных человек от полиомиелита, есть же такие, и кто-нибудь ущемляет их права? Я думаю, это больше шумиха. То есть помимо модных конспирологических теорий надо смотреть на реальность. Это жутко дорогая вещь – борьба с пандемией. Я не знаю, справится ли человечество вообще с этим. Говорят, что количество безработных может доходить до 40% к концу пандемии. Дорогая вещь, и здесь паспорта будут как выход из тупика.
Федор Игнатиадис
греческий врач
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.