https://ria.ru/20201228/pasporta-1591236484.html

Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса

Врач объяснил, почему необходимы паспорта вакцинации от коронавируса

Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T15:11

2020-12-28T15:11

2020-12-28T15:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

греция

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АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости. Паспорта вакцинации от коронавируса будут введены, поскольку они необходимы для медицинских и статистических исследований, считает греческий врач Федор Игнатиадис, заведующий терапевтическим отделением Euroclinic of Athens.В Греции кампания прививок от коронавируса стартовала в воскресенье. Вместе с другими странами Евросоюза греки получили вакцину компаний Pfizer/BioNTech – единственную, получившую одобрение в ЕС.Игнатиадис помимо работы в одной из крупнейших частных больниц в Афинах возглавляет греко-российский клуб "Диалогос", издает газету "Афинский курьер"."Сейчас все говорят, что эффективность их вакцины от коронавируса меньше 90% не составляет. Но вакцине от гриппа уже лет 20, и ее эффективность 70%. Когда пройдут первые месяцы, будут сравнивать эффективность вакцин разных производителей", - сказал он РИА Новости."Все подходят серьезно, и это неслучайно, и китайцы настаивают на справке о вакцинации. Потому что это большая политика. Если не вести статистику, ты никому ничего доказать не сможешь. А здесь изначально идет очень жесткая борьба", - сказал врач.По его словам, подобные паспорта будут доказательной базой. К тому же сделавшие вакцину не должны будут проходить дорогостоящие тесты, считает он."В Греции цена теста упала в три-четыре раза, и все равно это до 50 евро. Если человек два-три раза в месяц ездит по делам, это колоссальная стоимость", - заметил он.Игнатиадис не считает, что будут ущемляться права человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/pasport-1591005502.html

https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591143541.html

греция

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция