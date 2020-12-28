Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией
19:34 28.12.2020 (обновлено: 20:41 28.12.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер.
"Он применит закон о военном производстве. Идея там в том, чтобы гарантировать, что средства персональной защиты, тесты и ингредиенты для производства вакцины производятся в достаточном объеме", - сказала она в эфире телеканала CNBC.
Ранее этим законом пользовался президент Дональд Трамп для срочного ускорения производства аппаратов ИВЛ, масок и других предметов, необходимых для борьбы с пандемией.
Закон позволяет руководству страны обязать частные компании выпускать определенную продукцию в приоритетном порядке в интересах национальной безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.