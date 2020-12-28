https://ria.ru/20201228/pandemiya-1591292833.html

Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией

Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией

Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:34

2020-12-28T19:34

2020-12-28T20:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер.Ранее этим законом пользовался президент Дональд Трамп для срочного ускорения производства аппаратов ИВЛ, масок и других предметов, необходимых для борьбы с пандемией.Закон позволяет руководству страны обязать частные компании выпускать определенную продукцию в приоритетном порядке в интересах национальной безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/ssha-1590088652.html

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире