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Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией
Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией
Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:34
2020-12-28T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер.Ранее этим законом пользовался президент Дональд Трамп для срочного ускорения производства аппаратов ИВЛ, масок и других предметов, необходимых для борьбы с пандемией.Закон позволяет руководству страны обязать частные компании выпускать определенную продукцию в приоритетном порядке в интересах национальной безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден применит закон о военном производстве для борьбы с пандемией

19:34 28.12.2020 (обновлено: 20:41 28.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден намерен прибегнуть к закону о военном производстве, чтобы поставить в приоритет выпуск вакцин от коронавируса, заявила в понедельник член совета Байдена по борьбе с COVID-19 Селин Гаудер.

"Он применит закон о военном производстве. Идея там в том, чтобы гарантировать, что средства персональной защиты, тесты и ингредиенты для производства вакцины производятся в достаточном объеме", - сказала она в эфире телеканала CNBC.

Ранее этим законом пользовался президент Дональд Трамп для срочного ускорения производства аппаратов ИВЛ, масок и других предметов, необходимых для борьбы с пандемией.
Закон позволяет руководству страны обязать частные компании выпускать определенную продукцию в приоритетном порядке в интересах национальной безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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