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Новое оружие России
https://ria.ru/20201228/orion-1591162329.html
Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T06:02
2020-12-28T14:58
новое оружие россии
россия
кронштадт
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника (БПЛА) "Орион" в ударном варианте.На снимке показан БПЛА, созданный в процессе опытно-конструкторской работы "Иноходец", с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.В календарь ведомства также включили фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой современной техники."Орион"Проект запущен в 2011 году по заказу Минобороны.Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.Первый опытный образец построили еще в 2015-м, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников "Орион" между Минобороны и компанией "Кронштадт" стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле 2020 года.
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россия, кронштадт, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте

06:02 28.12.2020 (обновлено: 14:58 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника (БПЛА) "Орион" в ударном варианте.
На снимке показан БПЛА, созданный в процессе опытно-конструкторской работы "Иноходец", с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.
© Фото : Vadim SavitskyБеспилотник "Орион"
Беспилотник Орион - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : Vadim Savitsky
Беспилотник "Орион"
В календарь ведомства также включили фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой современной техники.

"Орион"

Проект запущен в 2011 году по заказу Минобороны.
Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.
Первый опытный образец построили еще в 2015-м, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.
О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников "Орион" между Минобороны и компанией "Кронштадт" стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле 2020 года.
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 13:23
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
 
Новое оружие РоссииРоссияКронштадтМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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