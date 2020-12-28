https://ria.ru/20201228/orion-1591162329.html

Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте

Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте

Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T06:02

2020-12-28T06:02

2020-12-28T14:58

новое оружие россии

россия

кронштадт

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника (БПЛА) "Орион" в ударном варианте.На снимке показан БПЛА, созданный в процессе опытно-конструкторской работы "Иноходец", с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.В календарь ведомства также включили фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой современной техники."Орион"Проект запущен в 2011 году по заказу Минобороны.Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.Первый опытный образец построили еще в 2015-м, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников "Орион" между Минобороны и компанией "Кронштадт" стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле 2020 года.

https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кронштадт, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность