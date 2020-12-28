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В Минобрнауки рассказали о задачах при оптимизации вузов
В Минобрнауки рассказали о задачах при оптимизации вузов
Перед Минобрнауки РФ не стоит задача закрытия или объединения вузов - только повышения качества образования, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:20
2020-12-28T13:20
2020-12-28T14:23
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перед Минобрнауки РФ не стоит задача закрытия или объединения вузов - только повышения качества образования, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил о том, что некоторые специалисты считают, что в России есть переизбыток вузов, в том числе и в Москве, надо подходить к вопросу оптимизации числа вузов аккуратно."Перед министерством не стоит задача закрытия или принудительного объединения вузов. Минобрнауки России нацелено на повышение качества образования, сохранение и наращивание потенциала вузов, способных готовить конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей региональной экономики", - заявили в министерстве.
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