https://ria.ru/20201228/operatsiya-1591195732.html
В МЧС рассказали о погоде в районе ЧП с судном в Баренцевом море
В МЧС рассказали о погоде в районе ЧП с судном в Баренцевом море
Высота волн в районе затопления траулера "Онега" в Баренцевом море вблизи Новой Земли достигает четырех метров, а температура воздуха составляет около -20... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T11:59
2020-12-28T11:59
2020-12-28T12:08
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Высота волн в районе затопления траулера "Онега" в Баренцевом море вблизи Новой Земли достигает четырех метров, а температура воздуха составляет около -20 градусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения."Высота волн на месте достигает четырех метров, температура воздуха около -20 градусов", - сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом."Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр", - отметили в МЧС РФ.В ведомстве добавили, что применение авиации Северного флота для поиска в районе затопления траулера осложняется неблагоприятными погодными условиями.
https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html
баренцево море
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Высота волн в районе затопления траулера "Онега" в Баренцевом море
вблизи Новой Земли
достигает четырех метров, а температура воздуха составляет около -20 градусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС
России.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
"Высота волн на месте достигает четырех метров, температура воздуха около -20 градусов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время организовано взаимодействие с Морским спасательным координационным центром, Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом.
"Координирует и руководит операцией Морской спасательный координационный центр", - отметили в МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что применение авиации Северного флота для поиска в районе затопления траулера осложняется неблагоприятными погодными условиями.