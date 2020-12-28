https://ria.ru/20201228/onega-1591292514.html

Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"

Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T19:32

2020-12-28T19:32

2020-12-28T19:57

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море. Всего на борту находились 19 человек:"Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. Двоих членов экипажа спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести. Поиски остальных продолжаются. Проведение операции осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз.Как отметили в МЧС, причиной затопления "Онеги", предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявили, что ЧП могло произойти из-за плохих погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.Глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию на контроль.

https://ria.ru/20201228/soboleznovaniya-1591250539.html

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия