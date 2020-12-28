Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
19:32 28.12.2020 (обновлено: 19:57 28.12.2020)
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море.
Всего на борту находились 19 человек:
- —капитан Александр Баранов;
- —старший помощник капитана Степан Курганский;
- —второй помощник капитана Владислав Буторин;
- —механик Сергей Безгузов;
- —механик Владимир Фурса;
- —механик Евгений Щепин;
- —электрик Сергей Трухачев;
- —старший мастер добычи Игорь Бондаренко;
- —старший мастер добычи Николай Капенкин;
- —мастер обработки Мохамед Барри;
- —боцман Игорь Елисеенков;
- —матрос Сергей Жук;
- —матрос Александр Пермяков;
- —матрос Руслан Катюхин;
- —матрос Владимир Тимербаев;
- —матрос Антон Монастырев;
- —матрос Юрий Шевцов;
- —палубный практикант Юрий Проняев;
- —повар Владимир Каширин.
"Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. Двоих членов экипажа спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести. Поиски остальных продолжаются. Проведение операции осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз.
Как отметили в МЧС, причиной затопления "Онеги", предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявили, что ЧП могло произойти из-за плохих погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.
Глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию на контроль.