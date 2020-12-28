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Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T19:32
2020-12-28T19:57
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море. Всего на борту находились 19 человек:"Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. Двоих членов экипажа спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести. Поиски остальных продолжаются. Проведение операции осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз.Как отметили в МЧС, причиной затопления "Онеги", предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявили, что ЧП могло произойти из-за плохих погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.Глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию на контроль.
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия

Опубликован список членов экипажа затонувшего судна "Онега"

19:32 28.12.2020 (обновлено: 19:57 28.12.2020)
 
© Фото : АО "Вариант РПФ"Судно "Онега"
Судно Онега - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : АО "Вариант РПФ"
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал список членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море.
Всего на борту находились 19 человек:
  • капитан Александр Баранов;
  • старший помощник капитана Степан Курганский;
  • второй помощник капитана Владислав Буторин;
  • механик Сергей Безгузов;
  • механик Владимир Фурса;
  • механик Евгений Щепин;
  • электрик Сергей Трухачев;
  • старший мастер добычи Игорь Бондаренко;
  • старший мастер добычи Николай Капенкин;
  • мастер обработки Мохамед Барри;
  • боцман Игорь Елисеенков;
  • матрос Сергей Жук;
  • матрос Александр Пермяков;
  • матрос Руслан Катюхин;
  • матрос Владимир Тимербаев;
  • матрос Антон Монастырев;
  • матрос Юрий Шевцов;
  • палубный практикант Юрий Проняев;
  • повар Владимир Каширин.
"Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. Двоих членов экипажа спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести. Поиски остальных продолжаются. Проведение операции осложняют четырехметровые волны и 20-градусный мороз.
Как отметили в МЧС, причиной затопления "Онеги", предположительно, стало опрокидывание судна при вытягивании рыболовного трала. В свою очередь, в Росрыболовстве заявили, что ЧП могло произойти из-за плохих погодных условий и пренебрежения техникой безопасности.
Глава правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять ситуацию на контроль.
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Крушение рыболовного судна "Онега" в Баренцевом мореБаренцево мореПроисшествия
 
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