https://ria.ru/20201228/onega-1591199220.html
Бывший капитан "Онеги" назвал свою версию трагедии в Баренцевом море
Бывший капитан "Онеги" назвал свою версию трагедии в Баренцевом море
Бывший капитан российского судна "Онега" Александр Забавников усомнился в том, что обледенение корпуса траулера стало первопричиной трагедии в Баренцевом море. РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T12:15
2020-12-28T12:15
2020-12-28T13:51
крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море
баренцево море
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший капитан российского судна "Онега" Александр Забавников усомнился в том, что обледенение корпуса траулера стало первопричиной трагедии в Баренцевом море.По его словам, данное обстоятельство могло послужить лишь дополнительным фактором, который привел к затоплению корабля."Возможно, при выборке орудий лова накренился пароход, возможно, было поступление заборной воды и он не вернулся уже в прежнее положение", — предположил Забавников в комментарии телеканалу "Звезда".Он отметил, что это могло произойти очень быстро и в таком случае у экипажа уже не было возможности что-либо предпринять."Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один член экипажа был найден погибшим, 16 числятся пропавшими без вести.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/onega-1591193986.html
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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия