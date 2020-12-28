https://ria.ru/20201228/onega-1591199220.html

Бывший капитан "Онеги" назвал свою версию трагедии в Баренцевом море

Бывший капитан "Онеги" назвал свою версию трагедии в Баренцевом море

Бывший капитан российского судна "Онега" Александр Забавников усомнился в том, что обледенение корпуса траулера стало первопричиной трагедии в Баренцевом море. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:15

2020-12-28T12:15

2020-12-28T13:51

крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море

баренцево море

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший капитан российского судна "Онега" Александр Забавников усомнился в том, что обледенение корпуса траулера стало первопричиной трагедии в Баренцевом море.По его словам, данное обстоятельство могло послужить лишь дополнительным фактором, который привел к затоплению корабля."Возможно, при выборке орудий лова накренился пароход, возможно, было поступление заборной воды и он не вернулся уже в прежнее положение", — предположил Забавников в комментарии телеканалу "Звезда".Он отметил, что это могло произойти очень быстро и в таком случае у экипажа уже не было возможности что-либо предпринять."Онега" затонула в понедельник утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один член экипажа был найден погибшим, 16 числятся пропавшими без вести.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/onega-1591193986.html

баренцево море

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крушение рыболовного судна "онега" в баренцевом море, баренцево море, происшествия